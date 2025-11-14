Redcoat di Geoff Johns sul grande schermo

14 Novembre 2025
di
La serie a fumetti ambientata durante la rivoluzione americana si appresta a diventare un film.
Redcoat

Deadline riporta che Atlas Entertainment e Ghost Machine hanno firmato un accordo per un adattamento cinematografico di Redcoat, serie a fumetti scritta da Geoff Johns e disegnata da Bryan Hitch. Il film sarà sceneggiato dallo stesso Johns, basato su una storia di Johns e Hitch. A produrre il progetto sarà Charles Roven in collaborazione con Alex Gartner di Atlas Entertainment.

La serie a fumetti, che ha esordito lo scorso anno avendo un ampio successo, è incentrata su un disertore britannico che ottiene per errore l’immortalità durante la Rivoluzione americana, ed è quindi costretto ad affrontare il suo passato da codardo e a combattere al tempo stesso contro un sinistro complotto per distruggere l’America.

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

