Redcoat di Geoff Johns sul grande schermo

Deadline riporta che Atlas Entertainment e Ghost Machine hanno firmato un accordo per un adattamento cinematografico di Redcoat, serie a fumetti scritta da Geoff Johns e disegnata da Bryan Hitch. Il film sarà sceneggiato dallo stesso Johns, basato su una storia di Johns e Hitch. A produrre il progetto sarà Charles Roven in collaborazione con Alex Gartner di Atlas Entertainment.

La serie a fumetti, che ha esordito lo scorso anno avendo un ampio successo, è incentrata su un disertore britannico che ottiene per errore l’immortalità durante la Rivoluzione americana, ed è quindi costretto ad affrontare il suo passato da codardo e a combattere al tempo stesso contro un sinistro complotto per distruggere l’America.