Questo è un lavoro per Paperinik!

Zio Paperone è deciso a esigere l’affitto dal nipote, pena lo sfratto: Paperino deve quindi trovarsi un lavoro, ma il destino sembra obbligarlo a vestire i panni del suo alter ego mascherato Paperinik ogniqualvolta stia per iniziare un nuovo impiego.

Non è la prima volta che Paperinik viene adottato da autori esteri, ma questo è il primo progetto “di rilievo” a lui dedicato Oltralpe, in un volume della collana di graphic novel d’autore edita da Glénat; per l’occasione, l’idea dello sceneggiatore francese Nicolas Pothier è tanto semplice nello spunto di partenza quanto peculiare nello svolgimento.

Si sfrutta la connessione tra le due facce del protagonista facendo confluire le esigenze di Paperino nelle attività di Paperinik, ma si evolve tale concetto in quattro avventure ripiene di quell’umorismo tipico dei fumetti francofoni per ragazzi: ribaltamenti di prospettiva, situazioni paradossali, caratterizzazioni sopra le righe e dialoghi (o soliloqui) ricchi di comicità pervadono ogni passaggio narrativo, restituendo una spassosa Paperopoli quasi distorta rispetto alla versione che osserviamo comunemente su Topolino, ma comunque aderente ai canoni disneyani.

La brillante sceneggiatura trova sponda nei disegni del belga Batem, che infonde il suo stile underground ai paperi e contribuisce a quell’impressione di “alterità” solo apparente, che in realtà riesce a coniugarsi con successo con questi personaggi.

I becchi in particolare sono l’elemento con cui l’artista gioca maggiormente, rendendoli meno armonici ed equilibrati nelle proporzioni ma quasi mai sgradevoli nell’effetto finale.

Apprezzabili la fedeltà al classico costume del supereroe e la ricchezza di dettagli nella rappresentazione di strade ed edifici.

La struttura delle tavole è piuttosto regolare ma non si nega alcuni riquadri di maggior ampiezza, che anche grazie al grande formato del volume permettono di dare maggior ariosità all’azione.

Un’interpretazione riuscita di Paperinik, che non sarebbe male rivedere in un eventuale secondo tomo.

Abbiamo parlato di:

Un lavoro per Paperinik

Nicolas Pothier, Batem

Traduzione di AmarenaChicStudio (Milano)

Panini Comics, 2025

56 pagine, cartonato, colori – 15,00 €

ISBN: 9791221908466