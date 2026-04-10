Avengers: Doomsday – Anteprima del film al CinemaCon

10 Aprile 2026
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La pellicola Marvel Studios al centro dell'annuale evento cinematografico.
Avengers doomsdayposter

The Hollywood Reporter informa che la Disney presenterà una nuova anteprima di Avengers: Doomsday al CinemaCon, la più grande e importante convention cinematografica che riunisce ogni anno i gestori delle sale e i distributori dell’industria di Hollywood.

Il sito sottolinea che l’evento sarà il momento opportuno per la major per dimostrare che il film manterrà le promesse. Fonti interne, citate dalla rivista di spettacolo, affermano che la pellicola sta ottenendo un grosso successo grazie alle previsioni a lungo termine sul box office.

E’ comunque abbastanza improbabile che il filmato sia diffuso online in contemporanea al CinemaCon. Il sito evidenzia inoltre che la Sony potrebbe mostrare una nuova anteprima di Spider-Man: Brand New Day, così come la Warner per quanto riguarda Supergirl.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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