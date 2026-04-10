Avengers: Doomsday – Anteprima del film al CinemaCon

The Hollywood Reporter informa che la Disney presenterà una nuova anteprima di Avengers: Doomsday al CinemaCon, la più grande e importante convention cinematografica che riunisce ogni anno i gestori delle sale e i distributori dell’industria di Hollywood.
Il sito sottolinea che l’evento sarà il momento opportuno per la major per dimostrare che il film manterrà le promesse. Fonti interne, citate dalla rivista di spettacolo, affermano che la pellicola sta ottenendo un grosso successo grazie alle previsioni a lungo termine sul box office.
E’ comunque abbastanza improbabile che il filmato sia diffuso online in contemporanea al CinemaCon. Il sito evidenzia inoltre che la Sony potrebbe mostrare una nuova anteprima di Spider-Man: Brand New Day, così come la Warner per quanto riguarda Supergirl.