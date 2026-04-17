Avengers: Doomsday protagonista al CinemaCon

Alla rassegna di Las Vegas Disney e Marvel Studios hanno mostrato il primo, vero trailer di Avengers: Doomsday, la cui uscita nelle sale è fissata per il prossimo dicembre. Sul palco gli attori Chirs Evans e Robert Downey Jr.

Il trailer, con la voce narrante del villain principale con un accento da europa dell’Est, inizia con un’immagine del Dottor Destino, interpretato da Downey Jr., con il cappuccio verde e il volto coperto dalla maschera di metallo, mentre si prepara a invadere il multiverso. C’è una scena in cui il Professor Xavier (Patrick Stewart) guarda fuori dalla finestra della sua X-Mansion, mentre un lampo di luce accecante all’esterno preannuncia problemii. Da lì in poi, si susseguono una serie di scontri tra cui Gambit (Channing Tatum) contro Shang-Chi (Simu Liu) Mystica (Rebecca Romijn) che si trasforma in Yelena Belova, dando vita a una lotta con la sorella di Natasha; e Thor (Chris Hemsworth) contro Destino, con quest’ultimo che afferra il martello magico di Thor, Mjolnir, a mani nude.

Il momento clou arriva quando Steve Rogers, interpretato da Chris Evans, fa il suo trionfale ritorno e si riunisce con Thor. Vediamo inoltre Mr. Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa incontrare i cosiddetti Nuovi Avengers (composti da Bucky Barnes, Yelena Belova, Sentry, Ghost, Red Guardian e U.S. Agent). C’è anche un teso scontro tra le forze wakandiane di Black Panther e i Talokan di Namor, dopo lo scontro tra i due eserciti in Black Panther: Wakanda Forever.