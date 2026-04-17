Avengers: Doomsday protagonista al CinemaCon

17 Aprile 2026
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All'evento di Las Vegas Disney mostra un entusiasmante anteprima della pellicola Marvel Studios.
Avengers doomsdayposter

Alla rassegna di Las Vegas Disney e Marvel Studios hanno mostrato il primo, vero trailer di Avengers: Doomsday, la cui uscita nelle sale è fissata per il prossimo dicembre. Sul palco gli attori Chirs Evans e Robert Downey Jr.

Il trailer, con la voce narrante del villain principale con un accento da europa dell’Est, inizia con un’immagine del Dottor Destino, interpretato da Downey Jr., con il cappuccio verde e il volto coperto dalla maschera di metallo, mentre si prepara a invadere il multiverso. C’è una scena in cui il Professor Xavier (Patrick Stewart) guarda fuori dalla finestra della sua X-Mansion, mentre un lampo di luce accecante all’esterno preannuncia problemii. Da lì in poi, si susseguono una serie di scontri tra cui Gambit (Channing Tatum) contro Shang-Chi (Simu Liu) Mystica (Rebecca Romijn) che si trasforma in Yelena Belova, dando vita a una lotta con la sorella di Natasha; e Thor (Chris Hemsworth) contro Destino, con quest’ultimo che afferra il martello magico di Thor, Mjolnir, a mani nude.

Il momento clou arriva quando Steve Rogers, interpretato da Chris Evans, fa il suo trionfale ritorno e si riunisce con Thor. Vediamo inoltre Mr. Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa incontrare i cosiddetti Nuovi Avengers (composti da Bucky Barnes, Yelena Belova, Sentry, Ghost, Red Guardian e U.S. Agent). C’è anche un teso scontro tra le forze wakandiane di Black Panther e i Talokan di Namor, dopo lo scontro tra i due eserciti in Black Panther: Wakanda Forever.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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