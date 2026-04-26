Un estratto da “Gianfranco Manfredi – La musica, la scrittura” di Roberto Manfredi (Cluster-A)

Roberto Manfredi: Gianfranco Manfredi – La musica, la scrittura.

Cantautore di culto, romanziere di successo, saggista, creatore e sceneggiatore di fumetti e graphic novel, la biografia curata dal fratello Roberto, a un anno dalla scomparsa di uno degli ultimi intellettuali della Sinistra italiana

Leggere qualsiasi cosa scritta da Gianfranco Manfredi significa scoprire non solo l’Italia ma anche il mondo intero, non solo personaggi esistiti realmente ma anche immaginari, non solo la storia ma anche il presente o, forse, il futuro. Gianfranco ha percorso il campo della scrittura in ogni modo e con ogni mezzo, con una passione sconfinata e una ricerca, talvolta persino eccessiva. Così, dal testo di una sua canzone nasceva un racconto e dal racconto un romanzo, o il soggetto di un film, o una serie a fumetti, e viceversa. Gianfranco si immergeva nella scrittura in modo totale.

Cantautore di culto e scrittore polifonico, sceneggiatore cinematografico e televisivo, saggista, romanziere, autore teatrale, creatore e sceneggiatore di fumetti pubblicati in diversi Paesi del mondo, Gianfranco Manfredi è stato uno degli ultimi intellettuali schierati del Novecento, esponente culturale di riferimento, dagli anni Settanta in poi, dell’area più creativa della sinistra extraparlamentare italiana. La sua canzone Ma chi ha detto che non c’è? è ancor’oggi un inno del movimento politico giovanile.

L’apertura mentale, l’amore per lo studio e la ricerca gli hanno consentito di spaziare in settori culturali e linguaggi molto diversi – dal politico al comico, dall’horror al fantasy, dalla critica saggistica alla filosofia, dalla commedia alla satira. La vita e i lavori, il cantautore e lo scrittore sono attentamente narrati dal fratello Roberto, a un anno dalla scomparsa di Gianfranco.

Formato: cm. 13 x 22 (chiuso) cm. 26 x 22 (aperto)

Pagine: 200 stampate in bianco e nero

Illustrazioni: 20 in bianco e nero

Legatura: brossura cucita filo refe, segnature a sedicesimi, sovraccoperta con alette lunghe incollata sul dorso, stampata a colori su cartoncino Prisma Favini Avorio da 250 grammi

Carta interna: Coral Book Avorio, certificazione EFC

Prezzo di copertina: € 17,50

In libreria da: 24 aprile 2026

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Diviso in capitoli tematici che approfondiscono ciascuno un ambito di lavoro e interesse – dal cinema alla televisione, dalla narrativa alla musica, ai fumetti – Gianfranco Manfredi. La musica, la scrittura, in uscita per Cluster-A il 24 aprile, traccia un ritratto intellettuale e biografico di Gianfranco capace ugualmente di rendere il ritratto di un’epoca: attraverso il caleidoscopio della sua esistenza e dei suoi lavori è possibile rileggere mezzo secolo di storia culturale e politica alternativa italiana, al pari delle parallele mutazioni nei campi della musica, del cinema, della televisione e dell’editoria. Il testo è arricchito da fotografie, documenti, lettere, articoli, inediti, rare interviste, un omaggio dovuto a un autore eclettico, sempre originale, memorabile.

UN ESTRATTO

ROBERTO MANFREDI

Roberto Manfredi, fratello di Gianfranco, esordisce come grafico, illustratore, disegnatore per copertine di album discografici, libri e riviste underground, ed è autore di nove volumi. Compie una lunga carriera nella produzione discografica con Ricordi, RCA, PolyGram, CBS producendo album di artisti quali Roberto Benigni, Paolo Conte, Freak Antoni, David Riondino, Gianfranco Manfredi, Elio e le Storie Tese. Allo stesso tempo lavora come autore televisivo, in particolare a programmi musicali e di infotainment. È capo progetto e autore di format TV quali Segnali di fumo e Markette, firma e collabora a programmi quali Fuori orario e X Factor. Da una decina d’anni è regista e produttore esecutivo di docufilm e documentari quali Crepax – Lanterna Magica (2021), Nanni Ricordi – L’uomo che inventò i dischi (2023), Gianni Sassi – L’occhio, l’orecchio, la gola (2023).

Cluster-A

Cluster-A è una casa editrice che lavora tanto al recupero di opere importanti, oggi dimenticate o fuori-commercio da lustri, quanto all’esplorazione di nuove proposte narrative e saggistiche, con qualche puntata nel mondo del Libro Illustrato, nelle Arti, in Architettura, nel Design, nella Fotografia, nelle Arti Applicate & Decorative, nella Cultura Visiva Contemporanea. Testi preziosi, frutti di un viaggio fatto di studio, ricerche, valutazioni ed analisi; guardando al futuro, senza dimenticare il passato.

Il marchio, il serpente urobòro è un simbolo antichissimo, che rappresenta un serpente, o un drago, che morde o divora la propria coda, formando così una figura circolare. Apparentemente immobile, ma in eterno movimento, raffigura l’energia universale che si consuma e rinnova, la natura ciclica delle cose e molto altro, principalmente nella tradizione gnostica

Il nome: con il termine Cluster si intende un gruppo, un insieme. In medicina, i disturbi di personalità vengono raggruppati in tre Cluster: A, B e C. Il Cluster-A caratterizza condotte di comportamento, bizzarre, originali, eccentriche, il che delinea correttamente la missione dell’editore.

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