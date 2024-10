Panini a Lucca Comics and Games 2024

Dal 30 ottobre al 3 novembre al Padiglione Panini (ex Cavallerizza) le migliori proposte e i grandi incontri con gli autori nazionali e internazionali

Panini sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2024 – di scena dal 30 ottobre al 3 novembre – con un ampio ventaglio di proposte che spaziano tra le più attese novità editoriali e importanti incontri con celebri autori italiani e internazionali. Negli oltre 1000 mq, allestiti negli spazi dell’Ex Cavallerizza (di fronte al Baluardo San Donato), e con uno Stand Kids all’interno di Lucca Junior, i visitatori potranno scoprire le anteprime più attese e partecipare a sessioni di firmacopie con alcuni degli ospiti più amati. Tra le leggende attese, nomi del calibro di Jeph Loeb, Peach Momoko, Yuto Tsukuda & Shun Saeki, Gabriele Dell’Otto, Silvia Ziche e Leo Ortolani arricchiranno un palinsesto variegato e coinvolgente, pensato per appassionare i lettori di tutte le fasce d’età. Senza dimenticare le celebrazioni per i 30 anni di Panini Comics, a partire dall’incontro I primi 30 anni di Panini Comics, in programma al Teatro del Giglio mercoledì 30 ottobre.

PANINI COMICS

Panini Comics è orgogliosa di annunciare il tanto atteso ritorno di Rat-Man, l’iconico personaggio nato dalla matita di Leo Ortolani, che torna per conquistare i fan con Trentennial Park, una storia inedita scritta e disegnata appositamente da Ortolani per celebrare i 30 anni della casa editrice. A Lucca Comics & Games, Rat-Man si celebrerà anche con Rat-Man – Figurine all’attacco, imperdibile sticker album composto da 64 pagine ricche di azione e umorismo che permetterà di rivivere le sue storie più avvincenti e memorabili. Ma le sorprese non finiscono qui: per i fan dell’autore sarà disponibile anche un altro titolo imperdibile, per la prima volta raccolta in un unico volume con una cover inedita, Night-Man, parodia dell’iconico film Nightmare – Dal profondo della notte.

Un altro titolo di grande attesa è la graphic novel I wanna live like common people, firmata dal pluripremiato duo Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso. La storia porterà i lettori in una società dove tutti possono acquisire superpoteri grazie all’ultimo modello di chip, l’iPower…

Infine, in occasione della Fiera, si concluderanno tre saghe amatissime: il terzo e conclusivo capitolo di A Vicious Circle, firmato dal duo vincente Lee Bermejo e Mattson Tomlin e candidato al Premio Gran Guinigi; l’atteso capitolo finale di ControNatura – Sangue Blu, della regina del fumetto Mirka Andolfo; e la conclusione della saga urban fantasy di Marco B. Bucci e Jacopo Camagni con Arcadia vol. III. Tutti gli autori, ad eccezione di Mattson Tomlin, saranno presenti per incontrare i fan e partecipare a sessioni di firmacopie.

PLANET MANGA

In occasione di Lucca Comics & Games 2024, Planet Manga presenta una nuova edizione di Food Wars! — il celebre manga culinario nato dalla collaborazione tra Yuto Tsukuda e Shun Saeki. Questa edizione speciale sarà disponibile in fiera con un set completo e arricchito da variant cover uniche. In esclusiva per Lucca, i primi due volumi di Food Wars! saranno proposti con due variant cover componibili, realizzate appositamente dai sensei per Panini Comics, in onore della loro partecipazione alla fiera. Un’altra chicca disponibile sarà un cofanetto deluxe che include Food Wars! 1 e Food Wars! 2 in edizione limitata, con cover variant e una serie di gadget imperdibili, oltre al Calendario 2025 dedicato alla serie. Da segnalare anche l’attesissimo incontro “Food Wars! a Foodmetti”, che si terrà venerdì 1° novembre alle 16:30 e vedrà protagonisti Yuto Tsukuda, Shun Saeki, C.B. Cebulski e lo chef Cristiano Tomei.

All’interno dell’ampia proposta di titoli Planet Manga presenti in Fiera, spicca Gokurakugai, la nuova hit di Shueisha che ha già conquistato i lettori di tutto il mondo. Questo manga sarà disponibile con una variant cover esclusiva. Tra le altre novità in arrivo, segnaliamo Lycoris Recoil, l’avvincente manga d’azione di Yasunori Bizen e Spider Lily, tratto dalla pluripremiata serie anime di Crunchyroll, anche questo arricchito da una variant cover esclusiva. Infine, sarà presente Tank Chair, il manga di Manabu Yashiro, già nominato ai Next Manga Awards e al Kodansha Manga Award, disponibile anch’esso in versione variant.

PANINI DISNEY

In Fiera, non possono mancare gli amatissimi titoli Panini Disney, a partire dal settimanale Topolino che proporrà tanti appuntamenti, sorprese e novità da non perdere. Il numero 3597 del magazine in uscita mercoledì 30 ottobre – insieme al TopoLibro da collezione Giacomo Puccini raccontato da Topolino – omaggia il compositore in occasione dei 100 anni dalla scomparsa con un’avvincente storia inedita e con una cover celebrativa disegnata da Paolo Mottura. In anteprima esclusiva a Lucca saranno disponibili anche due imperdibili variant cover dei numeri 3597 e 3598, rispettivamente realizzate da Florian Satzinger e Gabriele dell’Otto.

Non mancheranno poi tante proposte dedicate ai 90 anni di Paperino firmate da grandi autori del fumetto italiano e internazionale, come Paperino e il ventino fatale, storia originale del grande Carl Barks presentata a Lucca in una preziosa versione Super Deluxe – numerata e a tiratura limitata – e con una splendida cover telata di Federico Bertolucci che ha supervisionato anche la nuova colorazione della storia. Tra le novità dedicate al Papero più simpatico del mondo, anche i volumi Che aria tira… Paperino, di Silvia Ziche, Paperino e la banda del lupo, di Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchio, e Paperino postcard collection, un volume formato orizzontale che raccoglie 16 iconiche cover di Topolino, e non solo, con protagonista Paperino, tutte in versione cartolina.

Tantissime le anteprime: l’attesissimo volume con la serie completa de Gli Evaporati, che raccoglie tutta la saga fantascientifica di Bruno Enna e Davide Cesarello, il Taccuino di Corrado Mastantuono, con tutti i segreti della sua spettacolare arte fumettistica, il cartonato di Topolino e la Dimensione Delta, arricchito dallo storyboard originale di Romano Scarpa in occasione dei 65 anni dalla prima uscita, le novità di PK (Omnibus 3 e il nuovo Disney Deluxe “Rinascita e Metallo Pesante”) e Darkwing Duck (The Dark Flight Returns, nuova serie inedita in Italia), con una cover esclusiva disegnata da Gabriele Dell’Otto.

Per gli amanti del brivido, poi, Lord Hatequack presenta: L’ora del terrore, raccolta di cinque storie della serie omonima sceneggiata da Marco Nucci, Dracula di Bram Topker, parodia horror firmata da Bruno Enna e Fabio Celoni, e il volume Circus, con la storia d’esordio della nuovissima serie di Topolino scritta da Giovanni di Gregorio e disegnata, in questo primo episodio, da Paolo Mottura.

In Fiera saranno disponibili anche in formato spillato americano le prime due storie, realizzate grazie alla collaborazione tra Disney e Marvel, del progetto What if…? e Zio Paperone e il decino dell’infinito, in un’edizione cartonata da collezione, con dorso in tela, arricchita da contenuti extra e interviste agli autori, incluse le 12 copertine variant. La cover di questo imperdibile volume è inedita in Italia, realizzata da Gabriele Dell’Otto. Inoltre, in anteprima a Lucca, la storia Zio Paperone e il decino dell’infinito sarà disponibile in 6 versioni con cover variant d’autore nel formato originale, comic book.

Ulteriore chicca targata Panini Disney, un appuntamento imperdibile con Dario Moccia che racconterà Disney Anthology in un esclusivo evento in programma mercoledì 30 ottobre nell’Auditorium di San Francesco. Un momento atteso da tutti i fan per scoprire in anteprima questa ricca collezione di card d’autore dedicate ai cortometraggi Disney, curata da Dario Moccia con la consulenza artistica di Claudio Sciarrone, in prevendita nei migliori negozi e su Panini.it.

MARVEL

Anche quest’anno, Panini Comics propone importanti novità Marvel, con un focus speciale sull’universo Ultimate. Tra gli ospiti più attesi a Lucca Comics & Games 2024 c’è Peach Momoko, fumettista giapponese amatissima dai fan Marvel, che ha portato il suo stile inconfondibile su Ultimate X-Men, una rivisitazione in chiave nipponica del celebre gruppo di supereroi. In fiera sarà possibile acquistare l’atteso sesto capitolo della serie, insieme a una prestigiosa Artist Edition del primo volume. A Lucca sarà presente anche Marco Checchetto, che presenta il #8 di Ultimate Spider-Man, il #1 con una variant cover speciale e una blank variant. C’è poi anche per lui una Artist Edition da collezione, dedicata alle origini dell’Uomo Ragno nel nuovo universo Ultimate. Non da meno, il ritorno di Stefano Caselli con Ultimate Black Panther 7, scritto da Bryan Hill, appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire le ultime evoluzioni del Wakanda nell’universo Ultimate. Anche in questo caso, variant cover esclusiva del primo numero e una Artist Edition dedicata, da collezione. I tre autori saranno disponibili per incontrare i fan durante sessioni di firmacopie. Da non perdere anche il Maxi Showcase con Checchetto e Caselli, che si terrà il 2 novembre presso l’Auditorium San Romano alle 11:30.

DC COMICS

Grande attesa per Jeph Loeb (celebre per Batman: Il Lungo Halloween), che sarà presente a Lucca Comics & Games con una novità imperdibile: Batman: L’Ultimo Halloween. Si tratta del primo numero di una serie inedita, proposto in formato spillato, disponibile anche con una speciale cover variant. Tra le uscite più attese presentate da Panini Comics in Fiera c’è anche L’Arte di Simone Di Meo, un prestigioso volume che celebra il talento dell’autore. All’interno, una raccolta delle sue migliori illustrazioni dedicate al mondo di Batman, i suoi alleati e nemici. Il volume offre inoltre work in progress esclusivi e commenti personali dell’artista, rendendolo un pezzo da collezione per tutti i fan del Cavaliere Oscuro.

Questi solo alcuni dei grandi appuntamenti Panini Comics che troveranno spazio a Lucca. Tutte le informazioni, l’elenco completo e il calendario delle attività del Padiglione Panini sarà disponibile con tutti i dettagli su tutti i canali social del gruppo.

Di seguito alcune delle copertine delle novità presentate LCG 2024