Oblomov pubblica “Rebecca” di Anna Brandoli e Renato Queirolo

Il sodalizio tra Anna Brandoli e Renato Queirolo ha prodotto, tra il 1977 e la metà degli anni Ottanta, alcune delle storie più intense e originali del fumetto italiano, apparse su “Linus” e poi su “Orient Express”. Dopo La strega, ecco finalmente Rebecca, la loro storia più famosa.

Rebecca

Anna Brandoli & Renato Queirolo

OBLOMOV, 2026

Pagine: 160, Confezione: cartonato

Dimensione: 21,5×30, Bianco e nero

Uscita: 27 febbraio

Collana: HERRIMAN

ISBN 9791281692220

Prezzo: 25 euro

I due autori utilizzano l’ambientazione storica (qui il viaggio di una giovane zingara attraverso il Ducato di Milano alla fine del 1400) fondendo un grande lavoro di documentazione e l’invenzione di storie capaci di rinnovare il genere avventuroso e di mostrarne le pieghe più cupe, per creare il ritratto di un’umanità poco consolante, molto più vicina a noi di quanto si potrebbe pensare.

“Non ricostruzione ma evocazione di un clima, di un mondo narrato in modo che sia possibile capire cosa significhi vivere in un determinato periodo”.

Così il mondo della Strega e Rebecca, popolato da astrologi, mugnai, inquisitori, schiavi, streghe e lupi mannari, si fa anche specchio dell’Italia degli anni Settanta, tra allegorie del potere e protagoniste che incarnano certi ideali del movimento femminista.

lo stile secco, caustico ed elegante della scrittura di Queirolo si unisce alla forza espressiva di Brandoli, capace di recuperare la lezione di grandi come Toppi, Pratt, Muñoz e Breccia, e di superarla con un bianco e nero e un montaggio drammatico, e una deformazione espressionista di grande sapienza.

Gli autori

Anna Brandoli nasce a Milano nel 1945. Frequenta la Scuola d’Arte del Castello Sforzesco e, dopo aver lavorato nel campo della pubblicità, inizia a disegnare fumetti. Nel 1977 inaugura con La Strega (“Alter Alter”) una collaborazione con lo sceneggiatore Renato Queirolo che proseguirà con una riduzione a fumetti de Il mago di Oz (“Corriere dei Piccoli”) e la serie Rebecca, nata nel 1981 da una rielaborazione del personaggio protagonista de La Strega.

Renato Queirolo, nato a Milano nel 1944, dopo gli studi all’Accademia di Brera, ha lavorato come grafico, ed è approdato al fumetto nel 1977 sceneggiando La Strega per i disegni di Anna Brandoli. Oltre ai lavori in coppia, dal 1984 al 1990 è stato curatore delle Edizioni L’Isola Trovata, per cui ha pubblicato Alias. Dal 1989 ha lavorato per Bonelli Editore come supervisore per Zagor, Nick Raider, Mister No e la mini-serie Volto nascosto, e come sceneggiatore per alcuni episodi di Magico vento di Gianfranco Manfredi.