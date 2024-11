Oblomov pubblica “Numbers”, il fumetto che segna il ritorno di Igort alla fiction

Numbers segna il ritorno di Igort alla fiction dopo 15 anni. Il fumetto d’avventura come non lo leggevate da tempo. Un’opera maestosa in tre volumi.

Hong Kong 1939, all’alba della Seconda guerra mondiale. I giapponesi invadono la Cina mentre le potenze occidentali stanno a guardare. Greg Pholon, impiegato della Compagnia di navigazione britannica, si trova invischiato in giochi più grandi di lui. Incontrerà sul suo cammino Lyn Lyn, la crudele figlia di Testa del drago, che tutti chiamano La vipera di Hong Kong?

Una storia di intrighi e guerre intestine tra diverse famiglie della mafia cinese, le temibili triadi. Un fumetto d’avventura come non lo leggevate da tempo.

Editore: Oblomov Edizioni

Anno di uscita: 2024

Collana: Herriman

Pagine: 64 / Colori

Formato: 21,5×30 cm

Rilegatura: Cartonato con sovraccoperta

ISBN: 9791281692060

22,00 €

ACQUISTA

L’AUTORE

Igort, nome d’arte di Igor Tuveri, è personalità poliedrica di artista. Autore prolifico di graphic novel pluripremiati, regista, illustratore ed editore, è anche autore di racconti, romanzi e musiche. È stato il primo occidentale a disegnare un manga in Giappone e ha pubblicato su tutte le più prestigiose riviste italiane e internazionali.

Il suo “5 è il numero perfetto” – il più bel noir italiano mai scritto (Antonio d’Orrico) – è uno dei primi romanzi grafici pubblicati in Europa. Dal fumetto ha tratto, debuttando alla regia, l’omonimo film, con Toni Servillo nei panni del gangster Peppino Lo Cicero. Seguono, nello stesso filone romanzesco, “Fats Waller” e la saga di “Baobab”.

Nutrendosi di lunghe permanenze in Giappone e nei paesi dell’ex Unione Sovietica, si è dedicato per anni al reportage disegnato, di cui è uno degli esponenti più originali nel panorama internazionale: la trilogia dei “Quaderni giapponesi”, “Quaderni ucraini. Le radici del conflitto” e “Quaderni russi. Sulle tracce di Anna Politkovskaja”. Nel novembre del 2022 ha pubblicato “Quaderni ucraini. Diario di un’invasione”, reportage “in diretta” dell’invasione russa in Ucraina, premiato nel 2024 con il prestigioso MoCCA Arts Fest Award of Excellence della Society of Illustrators, ultimo dei riconoscimenti che gli sono stati tributati nella sua lunga carriera. Le sue “Lezioni di fumetto“ vantano un enorme seguito sul suo canale YouTube e sui social. “Numbers” rappresenta il suo ritorno alla fiction dopo 15 anni.