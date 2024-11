Oblomov pubblica “Nocturnos”, il graphic novel firmato da Laura Pérez

Lo stile inconfondibile di Laura Pérez, autrice pluripremiata pubblicata in Europa e Stati Uniti, debutta nel catalogo Oblomov con un mystery dalle atmosfere Lynchiane. Tra realtà e sogno.

Un potente mystery, la storia di una famiglia apparentemente normale, immersa in un mondo notturno e misterioso nel cuore della natura. La foresta, percorsa da lunghe strade deserte, le case, probabilmente infestate da esseri indecifrabili, invisibili, gli animali notturni, e una flora fin troppo rigogliosa e minacciosa.

È questa la cornice per un noir silvestre in cui paure, silenzi, e solitudini sono raccontati con maestria, con una tecnica narrativa a cavallo tra realtà e sogno, in un viaggio capace di unire passato e futuro. “Nocturnos”, salutato come un capolavoro in Spagna e pubblicato con successo in altri Paesi, segna il ritorno di una delle migliori autrici europee contemporanee.

Editore: Oblomov Edizioni

Anno di uscita: 2024

Collana: Feininger

Traduzione: Francesco Satta

Pagine: 192 / Colore

Formato: 17×24 cm

Rilegatura: Brossura

ISBN: 9791281692237

L’autrice

Laura Pérez Granel (Valencia, 1983) è una molto apprezzata fumettista e illustratrice spagnola. Pluripremiata autrice di numerosi graphic novel tradotti in Europa e Stati Uniti (“Naufragos”, 2016; “Ocultos”, 2020, Critical Eye Award della Radio Nazionale Spagnola), nel 2022 è stata candidata agli Emmy Awards per la sigla della serie Only Murders in the Building, per la quale ha creato anche i disegni e il murale dipinto da Mabel, interpretata da Selena Gomez. Laura Pérez è molto richiesta e ha collaborazioni continuative con “El Pais”, “The Washington Post”, “Vanity Fair” e il “National Geographic”