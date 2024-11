NPE presenta “I grandi generali” di Micheluzzi e Milani

Comunicato stampa

«È forse la prima volta che il suo cuore trema.»

Edizioni NPE porta in libreria il volume I grandi generali, la raccolta di cinque storie a fumetti, disegnate da Attilio Micheluzzi e scritte Mino Milani, dedicate ad alcuni tra i più grandi generali della Storia: Patton, Zukov, Caio Giulio Cesare, Rommel e Montgomery.

Realizzate originariamente negli anni Settanta per il Corriere dei Ragazzi, di cui Mino Milani era redattore, risultano ancora efficaci tanto per la narrazione documentata e puntuale quanto per l’attenzione verso il fattore umano. Notevole anche la presenza di schede tecniche di armi, divise e mappe. Una bella operazione di divulgazione della Storia, a firma di due tra i maggiori autori di fumetto italiani.

Il volume si presenta in un’edizione cartonata di grande formato e contiene storie a colori e in bianco e nero. Si aggiunge alla collana “Attilio Micheluzzi” di Edizioni NPE, giunta alla sua quattordicesima pubblicazione e in continua evoluzione.

Il volume raggiungerà le librerie l’8 novembre 2024 e sarà corredato da una prefazione di Claudio Ferracci, direttore della Biblioteca delle Nuvole di Perugia.

I grandi generali

Attilio Michleuzzi, Mino Milani

Edizioni NPE, 2024

72 pagine, cartonato, bianco e nero e colori – 17,90 €

ISBN: 9788836272655