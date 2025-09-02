NPE presenta “Viso nascosto” di Sergio Toppi

Comunicato stampa

Nuova Guinea, fine Ottocento: una terra misteriosa, densa di foreste e di spiriti, dilaniata dal conflitto tra tribù indigene e potenze coloniali. Un uomo mascherato, noto solo come “Viso nascosto”, guida un’insolita rivolta contro i tedeschi, seminando disordine e leggenda. Sulle sue tracce si muovono due soldati: un ufficiale integerrimo e un caporale disilluso. Nemici del ribelle, ma anche uomini messi di fronte alle proprie fragilità, impegnati in una caccia che li conduce fino al limite estremo della coscienza e dell’identità.

Pubblicata originariamente a puntate su Il Giornalino nel 1980, la storia Viso nascosto di Sergio Toppi torna oggi con Edizioni NPE in una edizione cartonata. L’avventura si intreccia con la riflessione, il mito si fonde con la storia e il disegno diventa linguaggio universale.

Tra rituali tribali, foreste impenetrabili e contrasti ideologici, Toppi costruisce un’opera che si fa indagine sull’animo umano. Perché dietro ogni maschera, visibile o invisibile, si cela sempre la verità più difficile da affrontare.

Il volume, ventisettesimo della collana dedicata a Toppi, è corredato da una prefazione di Gianni Brunoro ed è in libreria dal 22 agosto 2025.

Viso nascosto

Sergio Toppi

Edizioni NPE, 2025

64 pagine, cartonato, bianco e nero – 17,90 €

ISBN: 9788836272945