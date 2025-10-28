Nathan Never tra etica, educazione e politicamente corretto

Una studentessa influente, un professore sui generis, un gruppo di geni informatici, uno spacciatore da quattro soldi, una telepate, un party di fine anno e una denuncia per presunta violenza sessuale. Sono alcuni degli ingredienti di Giustizia cieca, albo di Nathan Never scritto da Michele Medda e disegnato da Germano Bonazzi.

Un investigativo procedurale con un pizzico di L’attimo fuggente, in cui una studentessa molto nota – presidente del comitato etico contro le discriminazioni – accusa alcuni compagni di averle usato violenza.

L’intreccio firmato da Medda è solido, ben strutturato e riporta in scena la nuova agente Alfa Erika Tanner, la dottoressa Monica Blanc e il vice procuratore Oren Lippman, per un’indagine ampia e complessa. Il plot twist finale si ricollega a Il padrone dei sogni (numero 400 della serie regolare) e introduce una chiusura in stile Agatha Christie, per un albo coinvolgente e attuale.

Giustizia cieca affronta temi cruciali – e tipici della produzione di Michele Medda che li eviscera con spirito critico ma senza demagogia – come i movimenti per i diritti civili e il politicamente corretto, la violenza sulle donne, la cancel culture e, in filigrana, il ruolo fondamentale di insegnanti ed educatori nella società contemporanea.

Bonazzi caratterizza con efficacia un cast ampio e variegato, gestendo con sicurezza e abbondanza di dettagli le tante sequenze corali, come la festa universitaria a inizio albo o la fine di un processo a tavola 90. Il disegnatore rende credibili ambienti diversissimi: da un’aula di tribunale a uno studio di tatuaggi, da un laboratorio d’arte a una libreria di Tropical City. In quest’ultima è chiamato a inserire anche una serie di copertine mitiche (da Atom Heart Mother dei Pink Floyd a Nevermind dei Nirvana), censurate all’interno della storia per ragioni narrative.

Abbiamo parlato di:

Nathan Never #413 – Giustizia cieca

Michele Medda, Germano Bonazzi

Sergio Bonelli Editore, ottobre 2025

96 pagine, brossurato, colori – 5,80€

ISSN: 977112157300150413