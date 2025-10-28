Nn413 ev

Nathan Never tra etica, educazione e politicamente corretto

28 Ottobre 2025
di
Michele Medda e Germano Bonazzi portano Nathan in tribunale in “Giustizia cieca”, albo dove indagine e riflessione sociale si intrecciano con lucidità.
Leggi in 1 minuto
Vai all'articolo

Nn413 copUna studentessa influente, un professore sui generis, un gruppo di geni informatici, uno spacciatore da quattro soldi, una telepate, un party di fine anno e una denuncia per presunta violenza sessuale. Sono alcuni degli ingredienti di Giustizia cieca, albo di Nathan Never scritto da Michele Medda e disegnato da Germano Bonazzi.
Un investigativo procedurale con un pizzico di L’attimo fuggente, in cui una studentessa molto nota – presidente del comitato etico contro le discriminazioni – accusa alcuni compagni di averle usato violenza.

L’intreccio firmato da Medda è solido, ben strutturato e riporta in scena la nuova agente Alfa Erika Tanner, la dottoressa Monica Blanc e il vice procuratore Oren Lippman, per un’indagine ampia e complessa. Il plot twist finale si ricollega a Il padrone dei sogni (numero 400 della serie regolare) e introduce una chiusura in stile Agatha Christie, per un albo coinvolgente e attuale.
Giustizia cieca affronta temi cruciali  – e tipici della produzione di Michele Medda che li eviscera con spirito critico ma senza demagogia – come i movimenti per i diritti civili e il politicamente corretto, la violenza sulle donne, la cancel culture e, in filigrana, il ruolo fondamentale di insegnanti ed educatori nella società contemporanea.

Bonazzi caratterizza con efficacia un cast ampio e variegato, gestendo con sicurezza e abbondanza di dettagli le tante sequenze corali, come la festa universitaria a inizio albo o la fine di un processo a tavola 90. Il disegnatore rende credibili ambienti diversissimi: da un’aula di tribunale a uno studio di tatuaggi, da un laboratorio d’arte a una libreria di Tropical City. In quest’ultima è chiamato a inserire anche una serie di copertine mitiche (da Atom Heart Mother dei Pink Floyd a Nevermind dei Nirvana), censurate all’interno della storia per ragioni narrative.

Abbiamo parlato di:
Nathan Never #413 – Giustizia cieca
Michele Medda, Germano Bonazzi
Sergio Bonelli Editore, ottobre 2025
96 pagine, brossurato, colori – 5,80€
ISSN: 977112157300150413

Nn413 tav

Giovanni Dacò

Giovanni Dacò

Da molti anni legge fumetti. Per pagarseli ha fatto anche il giornalista, il giardiniere, l’addetto stampa, il muratore, il direttore di riviste, l’agricoltore, lo scrittore.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli