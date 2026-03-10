Golpe sulla Terra per Nathan Never

Continua con La rivolta dei generali la minisaga Il quadrante sconosciuto. Bepi Vigna, con il copertinista di Nathan Never Sergio Giardo ai disegni, racconta il colpo di stato annunciato in Attacco alieno: orchestrato dai vertici dell’esercito, insofferenti verso l’amministrazione della presidente Kyomi, il golpe si scatena nel cuore della Città Est, dove carri armati e androidi da combattimento minacciano la tenuta democratica della Terra.

Legs è così chiamata a guidare l’Alfa in una fase di grave emergenza, ma può contare sull’appoggio del team storico dell’Agenzia e soprattutto su Janine Spengler, personaggio caro a Vigna, che in questo capitolo si ritaglia un ruolo di primo piano. Intanto si prepara il ritorno di un’altra figura illustre, Solomon Darver, rientrato dallo spazio extra Sistema Solare.

In parallelo Nathan è alle prese, nel Quadrante Sconosciuto, con una minaccia potenzialmente ancora più grave del colpo di stato terrestre.

Nella figura del generale Bradford, leader della rivolta, Vigna intercetta un clima di odio e di delirio di onnipotenza che richiama tensioni molto contemporanee e suggerisce una lettura geopolitica sintetica del presente. La narrazione è volutamente sincopata, costruita su un’alternanza serrata di scene tra diverse ambientazioni terrestri, la Luna, il cyberspazio e il cosmo.

Lo stile grafico di Giardo valorizza le sequenze spaziali, efficaci grazie a un valido utilizzo degli effetti speciali che rendono riconoscibili certi ambienti come il tunnel spaziale, oltre a dare corpo alle scene d’azione, come nella sequenza da tavola 40 a 48. Bene interpretato anche il cyberspazio, gli avatar e le proiezioni che lo popolano.

Qualche refuso nei testi non inficia la bontà di un impianto narrativo multistrato, ben gestito anche a livello di regia, e il desiderio di trasmettere al lettore uno stato di tensione estrema che, in certi casi, si palesa nel richiamo dei conflitti militari attuali. Così tanta carne al fuoco dovrà ora trovare una sintesi nei prossimi due numeri, per chiudere la saga in modo convincente.

Abbiamo parlato di:

Nathan Never #417 – La rivolta dei generali

Bepi Vigna, Sergio Giardo

Sergio Bonelli Editore, febbraio 2025

96 pagine, brossurato, colori – 5,80 €

ISSN: 977112157300160417