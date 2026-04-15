Nasce l’Universale (Quasi) Economica: una collana di saggi brevi sul fumetto

15 Aprile 2026
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Debutta con un saggio di Paolo Interdonato su Lo Sconosciuto di Magnus una nuova collana divulgativa sul fumetto.
Copertina Lo Sconosciuto u(Q)e

Comunicato stampa

È disponibile il primo volume dell’Universale (Quasi) Economica – u(Q)e – una nuova collana di saggi brevi dedicata al fumetto, ai suoi autori e alle sue opere, ideata da Boris Battaglia e Paolo Interdonato. Nasce sotto l’egida di (Quasi), rivista di storia e critica del fumetto, dell’illustrazione e del racconto a figure edita da Oblò – APS.

L’idea alla base della collana, secondo i suoi ideatori, è quella di costruire nel tempo una piccola biblioteca critica sul fumetto, fatta di libri agili e accessibili, capaci di far avvicinare lettrici e lettori a un autore o a un’opera. Non manuali accademici, ma testi che provino a raccontare perché certe narrazioni che mescolano parole e immagini colpiscono l’immaginario e in che modo lo fanno.

Il primo volume è firmato da Paolo Interdonato e ha per protagonista Magnus – pseudonimo di Roberto Raviola (Bologna, 1939–1996) – e una tra le sue opere più importanti e realistiche: Lo Sconosciuto, il ciclo di storie dedicato al mercenario Unknow, pubblicato tra il 1975 e gli anni Novanta.

Interdonato – saggista e critico, autore di Linus: Storia di una rivoluzione nata per gioco (Rizzoli Lizard, 2015) – non persegue una ricostruzione filologica, ma un modo per entrare nell’opera di Magnus (e cercare di uscirne indenni) seguendo le tracce che lascia nella storia del fumetto italiano e nell’immaginario di chi l’ha letta.
Il libro inquadra Lo Sconosciuto nel contesto degli anni Settanta, Ottanta e Novanta – dagli anni di piombo alle origini dei sovranismi, muovendosi nel quadro delle tensioni internazionali, dell’editoria a fumetti, delle riviste d’autore e, più in generale, del discorso sociale – provando a restituire la complessità di un’opera che parla di politica, guerra, fallimento e identità senza mai rinunciare alla natura popolare e seriale del fumetto.

Sono già in lavorazione i prossimi titoli della collana: un saggio di Boris Battaglia sul Garage Ermetico di Moebius, mentre collaboratrici e collaboratori di (Quasi) stanno lavorando a volumi dedicati a Massimo Mattioli, Jack Kirby, Grant Morrison e Leo Lionni.

Universale (Quasi) Economica – vol. 1
Lo sconosciuto di Magnus: La vita, che sciocchezza starci a pensare
Paolo Interdonato
Print on demand Amazon, 2026
150 pagine, brossurato – 9,90 €
ISBN: 9798253753781

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