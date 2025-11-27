9970 presenta il calendario Magnus 2026: il Mago di Oz

Comunicato stampa

La casa editrice bolognese 9970 ripete l’iniziativa dello scorso anno e annuncia l’uscita del Calendario Magnus 2026, un progetto editoriale che rende omaggio a uno dei più grandi maestri del fumetto italiano.

Il calendario presenta tredici illustrazioni dedicate a Il Mago di Oz, realizzate da Magnus e originariamente pubblicate tra il 1962 e il 1963 da Malipiero Editore. Queste, opere, restaurate e riprodotte nel formato originale, permettono di riscoprire uno dei primi momenti della carriera dell’artista: una rilettura elegante, immaginifica e sorprendentemente moderna del classico di L. Frank Baum.

Il calendario contiene inoltre contributi di Marino Neri, Manuele Fior, Silvana Sola, Paola Bristot, Bianca Bagnarelli, Laura Scarpa, Michele Masini e Alessandro Maio.

Le tavole selezionate accompagnano i dodici mesi del 2026, più una tredicesima immagine in copertina, valorizzando la profondità grafica e la forza narrativa che hanno reso Magnus una figura imprescindibile per lettori, collezionisti e studiosi del fumetto d’autore.

Calendario Magnus 2026: il Mago di Oz

Magnus

Edizioni 9970, 2025

dimensioni cm 29,7 x 42, colori – € 19,90

Disponibile in vendita online su https://9970.it/