È disponibile in prevendita “In arte Magnus” di Edizioni 9970

Comunicato stampa

Sul sito di Edizioni 9970 è possibile acquistare in prevendita il volume In arte Magnus, disponibile dalla fine del mese di aprile 2026.

Il titolo del libro gioca su un doppio significato: Magnus è un nome d’arte, ma è anche — oggettivamente — un grande artista. Non solo un fumettista, ma un Maestro del segno e della narrazione visiva, la cui opera merita di essere guardata con gli stessi occhi con cui si ammira un pittore o uno scultore.

Per raccontare il suo lungo e articolato percorso artistico il volume propone, come filo conduttore, la narrazione che è stata utilizzata per la mostra Il Segno di Magnus, da Alan Ford a Tex, tenutasi al Palazzo del Fumetto di Pordenone dal 5 aprile al 12 ottobre 2025.

Più di 70 tavole riprodotte dai disegni originali, la maggior parte proposte nel loro formato reale grazie alle grandi dimensioni del volume, 35×48 cm, pensate proprio per restituire la scala e la forza del tratto di Magnus.

Sono inclusi tutti i testi critici dei curatori della mostra, tra cui anche materiale inedito, più numerose foto degli allestimenti.

Il volume si pone un duplice obiettivo: celebrare un artista che ha spostato i confini del fumetto, e offrire l’emozione di rivivere la mostra a chi ha avuto la possibilità di visitarla — e di viverla per la prima volta a chi, per molteplici ragioni, non c’è riuscito.

La tiratura sarà di 200 copie numerate – di cui 10 riservate all’editore – con rilegatura in stile giapponese fatta a mano, e dotate di QR code esclusivo per la registrazione della proprietà tramite blockchain.