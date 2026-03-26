È disponibile in prevendita “In arte Magnus” di Edizioni 9970

26 Marzo 2026
di
Dalla mostra all'art book. Edizioni 9970 pubblica un volume di grandi dimensioni dedicato all'arte di Magnus.
Workshop rilegatura giapponese Fornace Lab.webp

Comunicato stampa

In Arte Magnus coverSul sito di Edizioni 9970 è possibile acquistare in prevendita il volume In arte Magnus, disponibile dalla fine del mese di aprile 2026.

Il titolo del libro gioca su un doppio significato: Magnus è un nome d’arte, ma è anche — oggettivamente — un grande artista. Non solo un fumettista, ma un Maestro del segno e della narrazione visiva, la cui opera merita di essere guardata con gli stessi occhi con cui si ammira un pittore o uno scultore.

Per raccontare il suo lungo e articolato percorso artistico il volume propone, come filo conduttore, la narrazione che è stata utilizzata per la mostra Il Segno di Magnus, da Alan Ford a Tex, tenutasi al Palazzo del Fumetto di Pordenone dal 5 aprile al 12 ottobre 2025.
Più di 70 tavole riprodotte dai disegni originali, la maggior parte proposte nel loro formato reale grazie alle grandi dimensioni del volume, 35×48 cm, pensate proprio per restituire la scala e la forza del tratto di Magnus.
Sono inclusi tutti i testi critici dei curatori della mostra, tra cui anche materiale inedito, più numerose foto degli allestimenti.

Il volume si pone un duplice obiettivo: celebrare un artista che ha spostato i confini del fumetto, e offrire l’emozione di rivivere la mostra a chi ha avuto la possibilità di visitarla — e di viverla per la prima volta a chi, per molteplici ragioni, non c’è riuscito. 
La tiratura sarà di 200 copie numerate – di cui 10 riservate all’editore – con rilegatura in stile giapponese fatta a mano, e dotate di QR code esclusivo per la registrazione della proprietà tramite blockchain.

la redazione

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