Bao publishing presenta: Geist machine vol. 2

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’attesissimo secondo volume della trilogia Geist Maschine di LRNZ (Lorenzo Ceccotti), un racconto corale dalle atmosfere post-apocalittiche in tre volumi, un’avventura di circa 800 pagine di cui il secondo volume è sicuramente il più corposo.

Geist Maschine è una storia che tocca temi universali come la fine della civiltà e la guerra, in particolare parla di comunità e famiglia in un mondo in rovina e senza pietà mentre un conflitto generazionale rischia di stravolgere l’unica speranza della civiltà.

Snodandosi tra diversi piani temporali, prima e dopo l’ecatombe che ha trasformato il mondo (chiamata Multitenebra) vede protagonista un gruppo di ragazzini – Sol, Len e Aiden – che, partendo dalle macerie di una Roma immortale – relitto pulsante ancora disseminato di capolavori arcinoti dell’umanità – viaggiano verso Otan, leggendario avamposto dove si dice che la civiltà sia ancora possibile.

In questo viaggio, a bordo del robot Geist.ERN Himmel (l’enorme macchinario antropomorfo abbandonato che aveva fatto loro da riparo nel primo volume) scopriremo nuovi personaggi e misteri che emergono dalle ombre di una città che non è più di nessuno, micro-società strutturate ognuna su principi diversissimi e nuove informazioni sulla storia della città di Otan, sia dal punto si vista storico e geografico che da quello umano.

Avventura, amicizia, tecnologia e colpi di scena mozzafiato in Geist Maschine volume 2, uno dei libri più attesi dell’anno nel catalogo BAO.

Lorenzo Ceccotti/LRNZ

Geist Maschine Vol. 2

Numero pagine: 288, colore, formato 18.2 x 27,7 cm, brossurato

Prezzo: 24 euro

Uscita: maggio 2026

ISBN: 9791256211821

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L’AUTORE

Lorenzo Ceccotti in arte LRNZ, è un artista che vive e lavora a Roma. I suoi graphic novel sono Golem (BAO, 2015), Astrogamma (BAO, 2015) e la trilogia in lavorazione Geist Maschine. Presidente di EGAIR, iniziativa europea per regolamentare l’utilizzo delle intelligenze artificiali, si espone da anni per dialogare con le istituzioni europee e denunciare il modo in cui le società utilizzano le creazioni protette da copyright per generare immagini con Al. Nel 2025 tiene la conferenza stampa alla Camera dei Deputati “Intelligenza Artificiale: fermiamo il saccheggio dell’ingegno, del talento e dell’arte italiana” per portare all’attenzione l’Indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro.Ha co-diretto il film “Il segreto di Liberato”, lungometraggio del 2024 tra biopic e animazione che ripercorre la carriera del musicista napoletano, arrivato in vetta al box office italiano e disponibile su Netflix.Ha disegnato una storia per “The Ghost In The Shell: Global Neural Network” (2019), antologia curata dal leggendario creatore del manga Shirow Masamune. Per Einaudi ha illustrato le copertine dei romanzi di Jeff VanderMeer, “La Strana Biblioteca” e “Ranocchio salva Tokyo” di Murakami Haruki.

Ha fondato il collettivo SUPERAMICI (insieme a Tuono Pettinato, Maicol & Mirco, Dr. Pira, Ratigher). Opera in diversi settori dell’arte visuale: graphic design, motion graphics, animazione, illustrazione e fumetto.