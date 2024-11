Mondadori presenta il graphic novel “Frammenti di un’anima”

Comunicato stampa

Mondadori Electa porta nelle librerie dal 19 novembre 2024 Frammenti di un’anima, una graphic novel nata dalla collaborazione tra lo psicoterapeuta Michele Mezzanotte e l’illustratrice Giulia Rosa. I due autori uniscono le loro competenze in un racconto sulla fragilità e sulla rinascita che è una preziosa mappa per tutti coloro che vogliono ritrovare se stessi.

Che cosa soffoca l’anima di Carlotta e la porta a chiudersi sempre di più in un mondo buio dove non esistono i sentimenti? Un rifugio dove non arriva il dolore, ma dove manca anche la gioia. L’apatia delle giornate che scorrono tutte uguali la fa sprofondare sempre di più fino a farle mettere in dubbio la sua relazione con Marco, i suoi affetti e, alla fine, anche sé stessa.

Solo dopo aver toccato il fondo, Carlotta decide di smettere di sopravvivere e cominciare a vivere. Per fare questo deve fare i conti con le sue paure, con i suoi demoni e con i ricordi di un passato che aveva voluto dimenticare. Il percorso non sarà semplice e Carlotta scoprirà che per “giocare alla vita” tutte le emozioni sono indispensabili, anche quelle che ci fanno male.

Giulia Rosa e Michele Mezzanotte ci conducono per mano lungo un viaggio interiore profondo, a tratti oscuro, il cui punto di arrivo è imparare di nuovo ad amarci e perdonarci.

Gli autori

Giulia Rosa, illustratrice e artista, collabora con varie case editrici italiane e straniere. Laureata in graphic design e cinematografia, si interessa di astrologia e di come gli astri influenzino la psicologia. Le sue creazioni, presenti sulla sua pagina Instagram (@giuliajrosa), hanno milioni di visualizzazioni. È autrice di diversi libri, tra cui Lasciami qui (Rizzoli Lizard) e Astrologica(Fabbri).

Michele Mezzanotte, psicoterapeuta e divulgatore, è nato nel 1984 a Chieti, dove vive e lavora. Nel 2012 è stato cofondatore della prima rivista di psicologia archetipica online L’Anima Fa Arte, che poi si è trasformata nel blog omonimo. Dal 2020 si occupa di divulgazione di tematiche psicologiche sui suoi canali social. Per Sperling & Kupfer ha pubblicato con grande successo Il vero amore (non) è un mitoe La felicità (non) è un mito.

@mezzanotte_psicoterapeuta

Frammenti di un’anima

Giulia Rosa, Michele Mezzanotte

Mondadori Electa, 2024

160 pagine, brossurato, colori – 18,90 €

ISBN: 9788891841414