Michael Mando nel cast di Gundam

24 Marzo 2026
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L'attore nell'adattamento targato Netflix/Legendary con Sydney Sweeney e Noah Centineo.
Michaelmando

Deadline informa che l’attore Michael Mando, che tra qualche mese vedremo in Spider-Man: Brand New Day nel ruolo del villain Scorpione, è entrato nel cast di Gundam, l’adattamento live-action dell’omonimo anime giapponese, che vedrà protagonisti Sydney Sweeney e Noah Centineo.

Rappresentanti di Netflix e Legendary hanno declinato di rilasciare commenti in merito, mentre il ruolo dell’attore nella pellicola, così come la trama, sono al momento tenuti segreti. La produzione del film, secondo fonti citate dal sito, dovrebbe iniziare in Australia il mese prossimo.

Il film, che vede la presenza anche di Jason Clarke, sarà diretto da Jim MIckle da una sua sceneggiatura.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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