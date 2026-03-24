Michael Mando nel cast di Gundam

Deadline informa che l’attore Michael Mando, che tra qualche mese vedremo in Spider-Man: Brand New Day nel ruolo del villain Scorpione, è entrato nel cast di Gundam, l’adattamento live-action dell’omonimo anime giapponese, che vedrà protagonisti Sydney Sweeney e Noah Centineo.
Rappresentanti di Netflix e Legendary hanno declinato di rilasciare commenti in merito, mentre il ruolo dell’attore nella pellicola, così come la trama, sono al momento tenuti segreti. La produzione del film, secondo fonti citate dal sito, dovrebbe iniziare in Australia il mese prossimo.
Il film, che vede la presenza anche di Jason Clarke, sarà diretto da Jim MIckle da una sua sceneggiatura.