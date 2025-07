Matt Shakman: “Così ho dato nuova vita ai Fantastici Quattro”

In una lunga intervista concessa a Variety, il regista Matt Shakman ha descritto come ha ottenuto la regia di I Fantastici Quattro – L’inizio e di come ha assemblato il cast dell’attesa pellicola Marvel Studios, in uscita nelle sale la prossima settimana.

Shakman ha sottolineato di comprendere la pressione per l’eredità culturale, i problemi commerciali, gli ostacoli creativi nel realizzare un film sui Fantastici Quattro il più fedele possibile alla fonte originale.

C’è molta pressione nel voler fare la cosa giusta per i personaggi, nel voler fare la cosa giusta per Kirby e Lee, nel voler fare la cosa giusta per tutti i fantastici fumettisti che hanno contribuito allo sviluppo di questo progetto negli ultimi 60 anni e passa. Le pressioni aziendali non sono un peso per me. La vera sfida è realizzare un film che trasmetta un’immagine personale.

Sono genitori prima di tutto – dice riferendosi a Reed e Sue – Sono scienziati ed esploratori in secondo luogo. E sono supereroi solo quando devono esserlo. Mi avvicino a questo come padre e come marito. È questo che lo rende così speciale per me.