Marco Favaro presenta il suo “La maschera dell’Antieroe” al FLA di Pescara

In occasione del FLA 2024 – Festival di Libri e Altre cose che si svolgerà a Pescara dal 7 al 10 novembre 2024, Marco Favaro – laureato in filosofia, dottorando, saggista appassionato di fumetto e collaboratore de Lo Spazio Bianco – presenterà il suo saggio La maschera dell’Antieroe, edito da Mimesis Edizioni.

L’incontro, moderato da Antonio “Tauro” Silvestri, si svolgerà al CLAP Museum di Pescara giovedì 7 novembre alle ore 18:00, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

I fumetti non sono semplici vignette, ma anzi, un prodotto culturale sintetizzatore di dubbi umani e contraddizioni personali. Marco Favaro con questo saggio non fa che ripeterci questa intuizione, andando nel profondo, rilevando nei protagonisti le metamorfosi sociali.

La certezza del supereroe buono, dedito alla giustizia e alla morale, risente delle sfide dei tempi, capaci di plasmare non solo nuovi costumi ed accessori personali, ma anche caratteri e tendenze.

Criminali che ottengono lo status di eroi; mutanti che vogliono essere accettati dagli uomini; paladini della giustizia che usano metodi violenti; atti di prevaricazione che pongono questi protagonisti al di là del bene e del male: gli eroi e i villains ci pongono domande, e ci invitano ad una loro attenta analisi.

L’autore riserva molte pagine anche alle supereroine, leggendo nella loro emancipazione un cammino simile a quello della loro controparte maschile. Una metamorfosi che è comunque frutto delle evoluzioni della società fallocentrica (si pensi al modo in cui viene disegnato il loro corpo). Una ribellione indotta, quasi forzata, quindi, nella quale la donna è eroina o per concessione o per imposizione del supereroe.

