Man of Tomorrow introdurrà Maxima

19 Gennaio 2026
di
Svelato il personaggio femminile su cui è in corso il casting del film DC Studios.
Maxima

Secondo quanto riportato da Nexus Point News, il misterioso personaggio femminile di Man of Tomorrow di cui è in corso da settimane il casting non sarebbe Wonder Woman ma Maxima.

Il sito sottolinea che il personaggio sarà introdotto nella pellicola scritta e diretta da James Gunn come villain secondario ma che, in maniera simile a quanto avvenuto nei fumetti, dovrebbe in seguito unire le forze assieme agli eroi. Creata da Roger Stern e George Perez nel 1989 su Action Comics 645, Maxima è la Regina di Almerac, giunta sulla Terra per trovare un compagno adatto e sposarlo puntando su Superman, che rifiuta.

Il sito evidenzia che è probabile che Man of Tomorrow a questo punto sia un adattamento di Panico nel cielo, in cui la Terra si trova minacciata da Brainiac e il suo satellite Mondoguerra.

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

