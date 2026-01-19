Man of Tomorrow introdurrà Maxima

Secondo quanto riportato da Nexus Point News, il misterioso personaggio femminile di Man of Tomorrow di cui è in corso da settimane il casting non sarebbe Wonder Woman ma Maxima.

Il sito sottolinea che il personaggio sarà introdotto nella pellicola scritta e diretta da James Gunn come villain secondario ma che, in maniera simile a quanto avvenuto nei fumetti, dovrebbe in seguito unire le forze assieme agli eroi. Creata da Roger Stern e George Perez nel 1989 su Action Comics 645, Maxima è la Regina di Almerac, giunta sulla Terra per trovare un compagno adatto e sposarlo puntando su Superman, che rifiuta.

Il sito evidenzia che è probabile che Man of Tomorrow a questo punto sia un adattamento di Panico nel cielo, in cui la Terra si trova minacciata da Brainiac e il suo satellite Mondoguerra.