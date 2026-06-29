Lupin III – Il castello di Cagliostro torna al CINEMA in 4K | Evento speciale il 13, 14 e 15 LUGLIO

L’anime cult Lupin III – Il castello di Cagliostro di Hayao Miyazaki torna al cinema distribuito da Eagle Pictures in collaborazione con Yamato Video e TMS Entertainment. Il film arriverà nelle sale come evento speciale il 13, 14 e 15 luglio.

Per tre giorni soltanto sarà possibile riscoprire sul grande schermo il leggendario debutto cinematografico del Premio Oscar© Hayao Miyazaki, qui alla regia di uno dei film più amati della storia dell’animazione giapponese, riproposto in una spettacolare versione restaurata e rimasterizzata in 4Ke accompagnato dalle storiche voci italiane che hanno contribuito a renderlo un autentico cult.

Ladro gentiluomo dal fascino irresistibile, geniale trasformista e protagonista di avventure spettacolari, Lupin III è uno dei personaggi più iconici della cultura pop giapponese. Nato dalla matita di Monkey Punch e ispirato al celebre ladro creato da Maurice Leblanc, Lupin ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo grazie al suo carisma e a un inconfondibile spirito d’avventura. Inseguimenti mozzafiato, colpi impossibili e personaggi diventati ormai leggendari – da Jigen a Goemon, da Fujiko Mine all’instancabile Ispettore Zenigata – hanno reso la saga un fenomeno mondiale.

Uscito per la prima volta nel 1979, con “Lupin III – Il castello di Cagliostro” Hayao Miyazaki firma una delle avventure più amate dell’intera saga, trasformando il personaggio di Lupin in un eroe romantico, ironico e profondamente umano. Il risultato è un anime che unisce il ritmo del grande cinema d’avventura a una straordinaria raffinatezza narrativa e visiva, anticipando molti dei temi che avrebbero reso Miyazaki uno dei più importanti autori della storia dell’animazione.

Al centro della trama Lupin III e il fidato Daisuke Jigen che, dopo aver scoperto l’esistenza di una sofisticata organizzazione criminale specializzata nella produzione di banconote contraffatte, raggiungono il misterioso Ducato di Cagliostro. Qui Lupin salva la giovane Clarisse, inseguita dagli uomini del potente Conte di Cagliostro, e si ritrova coinvolto in una pericolosa missione tra castelli medievali, passaggi segreti, antichi tesori e spettacolari inseguimenti. Ad affiancarlo, come sempre, ci saranno Jigen, Goemon, Fujiko Mine e il suo eterno rivale, l’Ispettore Zenigata.

A oltre quarant’anni dalla sua prima uscita nelle sale, il film conserva intatto il suo fascino, confermandosi uno dei capitoli più amati dell’intera saga di Lupin III: un’opera che ha influenzato profondamente generazioni di autori e registi, diventando una fonte d’ispirazione per alcuni dei più importanti protagonisti dell’animazione contemporanea.

Di seguito il trailer e il poster.