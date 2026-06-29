La famiglia Passerini, la nuova autoproduzione firmata Filippo Pieri e Cryx

Comunicato stampa

La famiglia Passerini è un fumetto umoristico creato dallo sceneggiatore Filippo Pieri e da Cristiano Cryx Corsani già autori della Trilogia di Viviane l’infermiera edita da Sbam! Libri.

La serie, composta da tavole autoconclusive, è stata pubblicata sulla rivista cartacea Il Vernacoliere, celebre mensile satirico toscano diretto da Mario Cardinali.

Spiega Filippo Pieri: «Inizialmente la serie si chiamava The Flippies, dal nome di un trucco degli smanettoni di un tempo sui floppy disk da 720 byte per raddoppiare la capacità praticando un foro sul lato, e per questo c’è un floppy sul logo della serie. Quando però abbiamo proposto la serie a Mario Cardinali ci ha detto che i nomi in inglese non sono graditi sulla rivista e quindi abbiamo pensato a “passera” (variante di “topa”, parola cara ai livornesi) da lì il cognome Passerini».

Il capofamiglia é il classico pre-digitale, nato in un’epoca in cui i computer non c’erano o stavano appena arrivando, che viene catapultato da adulto in un mondo di smartphone, app, WiFi, aggiornamenti forzati, smart home e intelligenza artificiale, la moglie che ama la tecnologia e la usa con entusiasmo, ma la capisce solo il giusto e la figlia, nativa digitale, che risolve i problemi in modo rapido e naturale. Ci sono poi un cane e un pesce rosso che commentano sarcasticamente le disavventure dei padroni di casa

Sembra che Cryx e Pieri abbiano spiato una famiglia vera per mesi e poi l’abbiano raccontata senza filtri, ma con tanto affetto.

Il volume è arricchito da una prefazione di Moreno Burattini.

La Famiglia Passerini

Filippo Pieri, Cristiano Cryx Corsani

Autoproduzione, 2026

52 pagine, brossurato, colori – 9,90 €

ISBN: 9798374054293