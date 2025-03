Deadline riporta che l’attrice Lili Taylor (Six Feet Under) è entrata nel cast della seconda stagione di Daredevil: Born Again, attualmente in lavorazione a New York.

Il sito aggiunge che si tratta, per l’attrice, di un ruolo ricorrente, senza aggiungere ulteriori dettagli sul personaggio interpretato a parte che si tratta di una avversaria politica di Wilson Fisk.

La prima stagione della serie con Charlie Cox è in programmazione da qualche settimana sulla piattaforma Disney Plus.