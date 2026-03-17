Charlie Cox: “In Daredevil: Born Again New York sotto dittatura”

A ormai pochi giorni dall’inizio della seconda stagione, l’attore Charlie Cox ha avuto modo di parlare dell’atmosfera oscura e opprimente che i primi episodi offriranno al pubblico, descrivendo un vero e proprio regime dittatoriale retto dal sindaco Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio).

All’inizio della seconda stagione, ritroviamo New York in un periodo buio della storia della città. Il sindaco Fisk sta conducendo una terrificante campagna di propaganda e sembra che la città sia caduta sotto una dittatura, dove chiunque si esprima contro il regime viene arrestato e detenuto senza processo dalla task force anti-vigilanti di Fisk. Per questo motivo, Matt Murdock e Karen Page si nascondono, più disperati che mai. Non possono mostrarsi in pubblico e non possono permettersi di essere identificati, ma cercano di trovare piccoli modi per contrastare il regime. All’inizio della stagione, la loro è una battaglia persa in partenza, ma iniziano a intravedere i primi segni di un crollo.

L’attore ha poi evidenziato come il personaggio di Matt Murdock si affidi molto a Karen Page (Deborah Ann Woll) rispetto al passato.

Si affida molto a Karen Page. Mentre in passato diceva “Ecco cosa farò, ecco cosa succederà dopo”, ora dice “Cosa pensi che dovremmo fare? Qual è la mossa giusta? Aiutami a prendere questa decisione”. Si è allenata, lavora sotto copertura, a volte deve essere in grado di cavarsela da sola e sta svolgendo un lavoro incredibilmente pericoloso e vitale.

La seconda stagione debutterà su Disney Plus il 25 marzo.