“Lanterns”: il maestro e l’allievo

Lanterns

Dopo qualche mese di attesa, i DC Studios e HBO Max hanno diffuso nei giorni scorsi il primo trailer ufficiale di Lanterns, nuovo capitolo del DC Universe di James Gunn, che segna il ritorno di una produzione dedicata alle Lanterne Verdi dopo la cancellazione dell’ultimo progetto progettato da Greg Berlanti.

Il trailer conferma, fin da subito, alcuni elementi che erano stati anticipati dallo stesso Gunn. In primis, il fatto che Hal Jordan (Kyle Chandler) sia raffigurato come il mentore di John Stewart (Aaron Pierre), costruendo una alchimia molto schietta tra i due personaggi.

Altra caratteristica fondamentale è l’atmosfera fortemente realistica e debitrice di True Detective che vede le due Lanterne Verdi arrivare in una cittadina americana per indagare su un evento collegato in qualche modo al Corpo. Il primo trailer sceglie di focalizzarsi prettamente su questo fattore, tralasciando almeno per il momento richiami supereroistici e di fantascienza più evidenti, anche se comunque presenti.

Nel filmato, infatti, viene implicitamente fatto capire che la comunità della città in cui è ambientata la serie è consapevole che qualcosa sta accadendo, e che al tempo stesso l’arrivo delle due Lanterne non venga visto di buon occhio, almeno dalle autorità locali rappresentate dallo sceriffo Kerry (Kelly Macdonald). Questo, e una breve sequenza in cui Jordan prende il volo, oltre a un riferimento alle altre Lanterne, sono per ora gli unici dettagli di natura intergalattica in un serial che punta al thriller nel cuore dell’America.

Inoltre, lo show sottolinea ulteriormente un altro elemento che si incardina perfettamente nel background del DC Universe e già introdotto in Superman, ovvero il fatto che i supereroi siano già attivi da diverso tempo, cosa questa confermata dalle frasi dello sceriffo riguardanti il personaggio di Hal Jordan.

Nel complesso, ci troviamo di fronte a qualcosa di decisamente differente rispetto a quanto abbiamo visto finora, per approccio e atmosfere, anche se bisognerà aspettare il prossimo trailer per effettuare una valutazione più precisa. È comunque molto probabile che, più ci avvicineremo alla data della premiere di agosto, più verranno resi espliciti riferimenti e sequenze che hanno a che fare con il mondo dei due protagonisti. Non per niente, l’obiettivo centrale di Lanterns è quello di introdurre il Corpo delle Lanterne Verdi, e non solo raccontare una bella storia.

Daredevil: Born Again

In vista della nuova, attesa stagione della serie con protagonista Charlie Cox, i Marvel Studios hanno lanciato una partnership con Blaze Pizza, franchise del settore creato nel 2011. Per un periodo limitato sarà disponibile sia negli Stati Uniti che in Canada la pizza “Sweet Heat”, assieme ad offerte settimanali esclusive ispirate alla serie.

Per celebrare il ritorno di Daredevil, l’azienda presenta questa pizza esclusiva disponibile a tempo limitato. Questa versione presenta salsa rossa piccante, doppio salame piccante, peperoni rossi arrostiti, mozzarella fresca e un filo di miele piccante. I clienti potranno gustare la “Sweet Heat” come piatto forte del menu a partire dal 4 marzo, in vista della première del programma il 24 marzo.

Inoltre, a partire dal 24 marzo e fino all’inizio di maggio, Blaze celebrerà l’uscita di ogni nuovo episodio con esclusivi Tuesday Drop disponibili tramite l’app Blaze Pizza. Ogni settimana, i membri fedeltà potranno sbloccare una nuova offerta a sorpresa, dai Bonus a sconti speciali sulla pizza dedicata allo show e altri piatti preferiti del menu. I fan possono attivare le notifiche dell’app o seguire Blaze su Instagram per scoprire le novità settimanali.