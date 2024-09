Leviathan Labs presenta la fine del primo ciclo del LeviathanVerse e il nuovo Giallo

Comunicato stampa

La casa editrice Leviathan Labs inizia la stagione autunnale delle novità presentando gli albi che portano alla chiusura della prima stagione di storie per gli eroi e i personaggi del LeviathanVerse.

Baron Savitch #6

Massimo Rosi, Daniel Mendoza

44 pagine, spillato, colori – 4,80 €

La prima stagione di Savitch, tragica e violenta ma quanto mai catartica, si conclude con un incontro che funge da preludio di nuove lotte e con una misteriosa new entry.

Iron Ace #5

Massimo Rosi, Giacomo Pilato

36 pagine, spillato, colori – 4,80 €

Anche Iron Ace si avvia verso un finale inaspettato, con un albo che fa da preludio alla conclusione, che si svilupperà nei due numeri successivi.

Duke of darkness #2

Marco Cei, Francesco Infrasca

32 pagine, spillato, colori – 4,89 €

Arriva anche la seconda uscita di Duke of Darkness, perché le storie non possono essere sempre raccontate dal punto di vista degli eroi… buoni.

Arriva anche il nuovo numero di Giallo, la rivista di Leviathan Labs dedicata al thriller e all’horror.

Non c’è niente di più consolante del sapere che, a ogni starnuto sospetto, possiamo alzare la cornetta e chiamare il nostro fidato medico. Egli interromperà i suoi pasti, il suo sonno, il gioco con i suoi bambini, per risponderci e rassicurarci. Ci inviterà nel suo spartano studio e ascolterà bonariamente il racconto dei nostri sintomi, per poi afferrare la penna e prescriverci la cura più adatta. E afferrare un bisturi. E incidere la sua firma sul nostro pancino, dopo averci legato allo stretto lettino coperto di cellophane…

Giallo #11

AA.VV.

80 pagine, brossurato, bianco e nero – 7,00 €