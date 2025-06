Leviathan Labs presenta il terzo volume dei Nanowarriors

Comunicato stampa

Leviathan Labs riporta in campo, per la terza volta, i Nanowarriors.

Questa volta gli improbabili eroi sono alle prese con la sfida più assurda di sempre: senza parastinchi veri e con gli scarpini allacciati alla bell’e meglio, si ritrovano a combattere in uno degli universi più pericolosi… il campo da calcio!

La battaglia sarà tutt’altro che facile, anzi, rischiano di prendere una batosta epica, anche se una tifoseria leggendaria li sostiene da bordo campo con urla e cori memorabili.

Benvenuti a Minas Morgul 1994, dove il grido di guerra è un inno epico: “BILBO BAGGINS CARABINIERE!”

NANOWAR OF STEEL – INTO THE NANOVERSE VOL.3

Roberto di Leo, Carlo A. Fiaschi, Amanda Volpe

Leviathan Labs, 2025

54 pagine, brossurato, colori – 7,20 €

Il volume è già in preordine sul sito di Leviathan Labs