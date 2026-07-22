“L’uomo, cantami, dea” – L’”Odissea” nel 2026

Lunedì 21 luglio, a partire dalle 21, sul canale YouTube de Lo Spazio Bianco è stata dedicata una puntata speciale de LSB Live all’Odissea. Filippo Marazzini e Federico Beghin hanno parlato di The Odyssey di Christopher Nolan, confrontando il film con il poema omerico. Avvisiamo che nel nostro approfondimento audiovisivo sono presenti alcuni inevitabili SPOILER, dal momento che i due appassionati hanno preso in considerazione la trama, il cast e l’aspetto sonoro della pellicola, confrontandola anche con altri lavori del regista britannico.

L’episodio de Lo Spazio Bianco Live intitolato Odissea è disponibile su YouTube.

Successivamente, terminata l’analisi del lungometraggio tanto atteso, Filippo ha presentato una cronistoria delle interpretazioni dell’Odissea apparse sul grande e sul piccolo schermo, tra le più interessanti segnaliamo:

Ulisse di Mario Camerini (1954)

Odissea di Franco Rossi (1968)

Fratello, dove sei? di Joel ed Ethan Coen (2000)

Itaca – Il ritorno di Uberto Pasolini (2024)

Poi è toccato ai fumetti: dopo una panoramica di Filippo, Federico si è soffermato sull’analisi di Odissea narrata allo sguardo, opera affascinante di Fabio Visintin edita da Gallucci. Questo volume si inserisce a pieno titolo nella serie di articoli che Federico e David Padovani hanno dedicato all’avvicinamento all’uscita cinematografica di Odissea.

Infine, Filippo e Federico hanno consigliato alcune pubblicazioni, tra le quali riportiamo:

Quelli di Laerte – L’Odissea senza Ulisse di Giovanni Kezich (Ronzani Editore, 2026)

Odissea di Omero e Aurélien Police (L’ippocampo Edizioni, 2026)

Focus Storia #237 – L’Odissea di Ulisse (Mondadori, luglio 2026)

Il più bel romanzo del mondo – L’Odissea raccontata da Nicola Gardini di Nicola Gardini (Garzanti, 2025)

Sulle rotte di Ulisse – L’invenzione della geografia omerica di Lorenzo Braccesi (Economica Laterza, 2020)