Leviathan Labs avvia i preordini di “Mother House”

Comunicato stampa

Leviathan Labs ha aperto i preordini di Mother House, nuovo fumetto firmato da Massimo Rosi ai testi, Alberto Massaggia ai disegni e Lorenzo Palombo ai colori, che racconta una storia familiare contorta e disturbata, dove la catarsi di un figlio prende la forma di un incubo troppo reale, intrappolato tra le mura di una casa che è molto più di quello che sembra.

Dopo la sua morte, una madre oppressiva torna come una creatura mostruosa, vivendo dentro della casa che ha lasciato in eredità a suo figlio e alla sua famiglia. Succhiando le energie dai suoi cari, la casa stessa prende vita in una storia tra vampirismo, architetture folli e body horror.

Per ogni volume preordinato si avrà diritto a un omaggio: il modellino della casa protagonista del fumetto da costruire. Inoltre, all’interno di un volume a caso si nasconde un ticket speciale che garantirà a chi lo trova un tour esclusivo dello studio Leviathan Labs in compagnia del team, con in omaggio un disegno originale in formato A4 realizzato da Alberto Massaggia.

Mother House

Massimo Rosi, Paolo Massaggia, Lorenzo Palombo

Leviathan Labs, 2025

176 pagine, brossurato, colori – 15,00 €