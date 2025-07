La discesa negli inferi di Dragonero

Un clima di incertezza segna l’inizio della controffensiva ideata da Alben contro l’invasione dell’Erondár. Dragonero sfida gli abominii nel loro stesso territorio e scende negli inferi attraverso una nughrachava. In Missione disperata, di Stefano Vietti e Lorenzo Nuti, l’azione è serrata, l’atmosfera cupa e l’avventura ai limiti dell’umano.

Vietti costruisce una trama ad alta tensione fra sfide fisiche, resistenza mentale, dinamiche di gruppo e prove di fiducia. La squadra di Ian è tra le più forti mai viste: oltre ad Alben, Sera, Gmor ed Ecuba ci sono i reietti reclutati nei numeri precedenti, l’elfa nera di Ausofer e il demone Daron.

Il mood battagliero è alleggerito da flashback sui preparativi – in uno dei quali Gmor dimostra classe superiore – e da vari cambi di ambientazione: si passa dall’Accademia dei Luresindi, a Vetwasilvhe, all’Isola Orfana dove anche l’imperatore segue gli sviluppi.

Come sempre nella gestione della continuity di Vietti ed Enoch, si ha la sensazione che ogni situazione e ogni personaggio semini trame future e si colleghi a un disegno più vasto. Con Myrva a fare da staffetta fra varie località, la storia abbraccia l’intero Erondár e proprio grazie al suo viaggio Vietti gestisce lo scorrere del tempo e accresce la suspense. Non mancano briciole di leggerezza e ironia, come un dialogo intorno al fuoco tra Gmor e Sera a tavola 46. Un momento che rievoca l’atmosfera delle prime avventure di Dragonero, quando lo scout Ian Aranill percorreva un Erondár meno oscuro. E che testimonia quanto, anche dopo tante pagine sceneggiate, Vietti non solo non abbia perso smalto nella scrittura dei suoi personaggi, ma anzi li racconti con un’affezione e una padronanza sempre maggiori. Il finale conferma la crucialità e la potenza di Missione disperata nella trama orizzontale.

Potente è anche Lorenzo Nuti e basterebbe citare l’impressionante arrivo di un esarca nella doppia splash a tavole 44 e 45 per averne conferma. Il disegnatore ricama scenari infernali con un tratteggio vivido, affascinante, che incarna tensione e desolazione degli abissi. Già con la prima vignetta dell’albo catapulta il lettore in un mondo che trasmette freddo e, grazie alle quinte, senso di oppressione. Un albo davvero oscuro, estremo, spietato dal punto di vista visivo e narrativo.

Abbiamo parlato di:

Dragonero Mondo oscuro #33 (#146) – Missione disperata

Stefano Vietti, Lorenzo Nuti

Sergio Bonelli Editore, luglio 2025

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €

ISSN: 977228243000450146