Dragonero contro la caduta dell’Erondàr

La drammatica discesa negli inferi di Missione disperata, che ha causato la morte di Daron e quella, presunta, di Alben, è finita. In Lo scettro spezzato Stefano Vietti racconta le prime conseguenze dell’incursione suicida, a cominciare da una possente controffensiva degli abominii.

Con i disegni di Matteo Gennai e di Lorenzo Nuti, l’azione si sposta alla nughrachava di Aergyll, dove la battaglia segna una svolta cruciale e apre le porte a un’esplosione di ferocia che si abbatte sull’intero Erondàr: dall’Isola degli Orchi difesa da Gmor alla foresta di Frondascura dove agisce Sera, dalle terre dei Nani a sud fino al Vallo a nord.

Vietti mette in gioco tutte le difese disponibili per arginare l’invasione ma spade, archi, magia, forza caratteriale, grifoni e contromisure strategiche potrebbero non bastare. In questa escalation drammatica riprendono un ruolo centrale anche il cancelliere Ausofer e l’imperatore Nahim, attraverso i quali si sviluppa una visione d’insieme che va oltre le attuali forze in gioco e contempla i tanti ganci narrativi, uno su tutti il possibile ritorno della Regina Nera, disseminati nella lungimirante continuity dragoneriana.

In un albo dove l’azione è cruda, violenta, soverchiante, c’è spazio però anche per un flashback (magistralmente disegnato da Lorenzo Nuti come fondamentale integrazione dell’albo precedente) innescato dall’incontro fra Ian e l’elfa nera di Ausofer, sopravvissuta agli inferi. Il dettaglio rivelato nel flashback è un barlume di speranza in una situazione critica.

Matteo Gennai realizza ambientazioni colossali e cupe nelle quali la violenza è resa ancor più incisiva, nella quasi totale assenza di mezzitoni, dai neri pieni in contrasto con i bianchi sporchi. I personaggi recitano con grande intensità: il merito è delle espressioni curate e realistiche e di una fisicità tangibile data dalla competenza nella resa dell’anatomia (non solo degli umani ma anche di grifoni, demoni e cavalli come dimostra l’emblematica tavola 18). Lascia senza fiato per potenza e dinamismo la sequenza iniziale, che raggiunge l’apice in uno scontro con protagonista Ecuba.

Abbiamo parlato di:

Dragonero Mondo oscuro #34 (#147) – Lo scettro spezzato

Stefano Vietti, Matteo Gennai, Lorenzo Nuti

Sergio Bonelli Editore, agosto 2025

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €

ISSN: 977228243000450147