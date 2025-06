Le novità SBE in libreria questa settimana

Comunicato stampa

Arriva in libreria e fumetteria dal 6 giugno 2025 un volume con una storia inedita che immagina un possibile seguito a uno dei capolavori senza tempo della letteratura: Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde.

Dorian Gray è morto, ai piedi del suo celebre ritratto. Sul dipinto, il volto splendente della sua eterna giovinezza; sul pavimento, il corpo invecchiato e corrotto dal peccato. Ma la morte ha davvero posto fine alla sua esistenza? Sembra essere tornata la pace, ma una catena di delitti, in realtà, pare avere per vittime le persone che hanno avuto a che fare con il giovane dandy. E se Dorian non fosse davvero morto e si stesse vendicando di tutti quelli che lo hanno reso disumano?

Soggetto e sceneggiatura del volume, sviluppato a partire da un concept di Alfredo Castelli, sono di Davide Barzi; disegni e illustrazione di copertina portano la firma di Werner Maresta. Completa il volume la postfazione Stavolta Ritornano, sempre di Davide Barzi, con tutti i rimandi al romanzo originale.

Il ritorno di Dorian Gray

Davide Barzi, Werner Maresta

Sergio Bonelli Editore, 2025

72 pagine, cartonato, bianco e nero – 25,00 €

ISBN: 9791256290925

A cinquant’anni dal suo esordio, MISTER NO, il carismatico antieroe creato da Sergio Bonelli (sotto lo pseudonimo di Guido Nolitta), torna sugli scaffali con una delle sue avventure più amate: MISTER NO. I CACCIATORI DI TESTE, dal 6 giugno in libreria e fumetteria in un nuovo e volume cartonato a colori.

Sembra ieri che lo scapestrato pilota Jerry Drake faceva capolino nelle edicole italiane a bordo di un piper malconcio. E invece sono trascorsi cinquant’anni di avventure nella giungla amazzonica e non solo, tra missioni impossibili, battaglie contro le ingiustizie e scelte sempre controcorrente. Mister No ha sempre detto no — al potere, al conformismo, all’ipocrisia della cosiddetta società civilizzata. E proprio questo spirito libero, ribelle e ironico lo ha reso una figura tanto amata da generazioni di lettori.

I CACCIATORI DI TESTE, di Guido Nolitta con le illustrazioni di Roberto Diso, è considerata una delle storie più emblematiche del personaggio. Il volume è completato dalla postfazione Un editore, un Mister No a cura di Franco Busatta, che ripropone un’intervista a Sergio Bonelli nelal quale l’editore-scrittore racconta la nascita e le peculiarità del suo personaggio.

Mister No. I cacciatori di teste

Guido Nolitta, Roberto Diso

Sergio Bonelli Editore, 2025

240 pagine, cartonato, colori – 28,00 €

ISBN: 9791256290949