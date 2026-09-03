Snoopy in Style, mostra sul design dei Peanuts a New York

3 Settembre 2026
di
Architettura e design delle case americane attraverso le strisce di Schulz in una mostra a New York.
Snoopy style

Al Meatpacking District di New York, famoso quartiere alla moda, è da alcuni giorni stata inaugurata Snoopy in Style, una mostra che mette in luce l’influenza della striscia Peanuts di Charles M. Schulz sulla moda e sulla cultura pop, presentando materiale d’archivio del Charles M. Schulz Museum.

Tema centrale della mostra è quello di ripercorrere decenni di design e architettura delle case statunitensi, usando come esempio le strisce realizzate da Schulz, che mostravano al loro interno in maniera dettagliata i mobili che arredavano il salotto della casa di Charlie Brown, in cui comparivano poltrone Eames LCW, sedie Butterfly e la poltrona ergonomica lounge Barwa o ad esempio un tavolino da caffè in stile Noguchi o ancora scrivanie in stile tipiche degli anni’50.

La mostra sarà aperta fino alla fine di settembre.

Peanuts1
Peanuts2
Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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