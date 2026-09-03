Snoopy in Style, mostra sul design dei Peanuts a New York

Al Meatpacking District di New York, famoso quartiere alla moda, è da alcuni giorni stata inaugurata Snoopy in Style, una mostra che mette in luce l’influenza della striscia Peanuts di Charles M. Schulz sulla moda e sulla cultura pop, presentando materiale d’archivio del Charles M. Schulz Museum.
Tema centrale della mostra è quello di ripercorrere decenni di design e architettura delle case statunitensi, usando come esempio le strisce realizzate da Schulz, che mostravano al loro interno in maniera dettagliata i mobili che arredavano il salotto della casa di Charlie Brown, in cui comparivano poltrone Eames LCW, sedie Butterfly e la poltrona ergonomica lounge Barwa o ad esempio un tavolino da caffè in stile Noguchi o ancora scrivanie in stile tipiche degli anni’50.
La mostra sarà aperta fino alla fine di settembre.