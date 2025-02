Le novità Gaijin in uscita a gennaio 2025

Comunicato stampa

Mercoledì 29 gennaio 2025 arrivano in libreria i primi titoli dell’anno per Gaijin, etichetta di ReNoir Comics dedicata alla produzione manhwa ed euromanga.

Si tratta dei nuovi volumi di tre serie molto amate: Crush of a lifetime #3, The Horizon #2 e Il druido di Seoul Station #5. Tutti i libri sono disponibili in libreria, fumetteria, shop online e sul sito www.renoircomics.it.

Crush of a lifetime # 3 (di 6)

di Halim Jeong, Yeon Woo Kim

Yang Hyeji, soprannominata la Dea di Picstagram, ha oltre 100.000 follower. Tuttavia non ha mai avuto un ragazzo. Dopo aver incontrato Jo Kisung e aver scoperto chi si cela sotto quella scorza insopportabile, decide di iniziare una relazione con lui. Ma il loro primo appuntamento continua a slittare, mentre dal passato di Hyeji compare un terzo incomodo…

Traduzione di Giulia Bazzurro

240 pagine a colori, brossurato con alette – 14,90 €

ISBN: 9791256040308

The Horizon #2 (di 3)

di Jung Ji Hun

Prosegue il viaggio del ragazzo e della ragazza in un mondo distrutto dalla guerra, in cui non ci si può fidare di nessuno. Nuovi incontri, scoperte sconvolgenti, orrori e ricordi dolorosi segnano il loro cammino, verso un orizzonte che sembra sempre più lontano… Il secondo episodio del manhwa candidato agli Eisner Awards.

Traduzione di Valerio Stivè

284 pagine a colori, brossurato con alette – 14,90 €

ISBN: 9791256040162