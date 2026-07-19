Venerdì 17 luglio, a partire dalle 21, sul canale YouTube de Lo Spazio Bianco è stata dedicata una puntata speciale de LSB Live a Supergirl. Andrea Gagliardi, curatore del fumetto Supergirl: La donna del domani edito da Panini Comics, è stato ospite di Paolo Garrone e Federico Beghin per parlare del lavoro di Tom King, Bilquis Evely e Matheus Lopes e del film con protagonista Milly Alcock. Successivamente Paolo e Federico hanno passato in rassegna le precedenti incarnazioni cinematografiche e televisive della cugina di Kal-El. Infine, coinvolgendo nuovamente Andrea, la conversazione è tornata ai fumetti sulle gesta di Supergirl.

L’episodio de Lo Spazio Bianco Live intitolato Supergirl: c’è ancora domani? è disponibile su YouTube.

