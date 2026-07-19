Giffoni 2026: torna “La gabbianella e il gatto” in versione restaurata. Dal 20 luglio su Mediaset Infinity

Mediaset Infinity rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio cinematografico italiano presentando il restauro de La gabbianella e il gatto, il capolavoro campione d’incassi diretto da Enzo d’Alò che, a quasi trent’anni dalla sua uscita, continua a emozionare spettatori di ogni età con la forza senza tempo del suo racconto.

Realizzato dai laboratori specializzati Cine Lab Services di Roma, il restauro restituisce al film la luminosità, la ricchezza dei colori e la qualità visiva della versione originale. Dal 20 luglio sarà disponibile su Mediaset Infinity.

L’anteprima della nuova versione restaurata si terrà il 19 luglio al Giffoni Film Festival, nella sezione Elements +3, alla presenza del regista Enzo d’Alò, che incontrerà il pubblico per raccontare la nascita di un’opera entrata nella storia dell’animazione italiana.

Tratto dal celebre romanzo di Luis Sepúlveda, uno degli scrittori più amati al mondo, La gabbianella e il gatto racconta l’incontro tra Fortunata e il gatto Zorba, trasformando una favola in una riflessione profonda sulla responsabilità verso gli altri e verso il pianeta. Attraverso la poesia delle immagini e la semplicità del linguaggio, il film affronta temi che oggi risuonano con ancora maggiore urgenza: il rispetto della diversità, l’accoglienza, la solidarietà, la tutela dell’ambiente, le conseguenze dell’inquinamento e il valore della parola data.

È questa straordinaria capacità di parlare ai bambini senza rinunciare alla profondità dello sguardo adulto ad aver reso il film un classico contemporaneo, capace di attraversare il tempo e le generazioni. Un racconto universale che continua a ricordarci come la convivenza, la cura reciproca e il rispetto della natura rappresentino valori imprescindibili, oggi più che mai.

L’intervento di restauro valorizza la raffinatezza del disegno animato, la fluidità dell’animazione e l’intensità della colonna sonora firmata da David Rhodes, impreziosita dai contributi di Samuele Bersani, Ivana Spagna, Gaetano Curreri, Antonio Albanese e Leda Battisti, restituendo tutta la forza espressiva di un film che continua a parlare al nostro presente con immutata poesia.

Dopo quasi trent’anni, vedere La gabbianella e il gatto tornare a spiccare il volo è per me un’emozione profonda “, racconta d’Alò. “Questo film è nato da un incontro speciale: quello con Luis Sepúlveda, con la sua immaginazione, la sua sensibilità e la forza universale di una storia capace di parlare a tutti. Una storia amata in tutto il mondo, che attraversa le generazioni e continua ancora oggi a ricordarci temi essenziali: l’accoglienza, la cura, la diversità, l’ambiente, il coraggio di diventare se stessi. Questa nuova versione rigenerata ci ha permesso di tornare al film con occhi nuovi, lavorando sul colore e sul sonoro con strumenti digitali che all’epoca non esistevano. È stato come riaprire una finestra su un mondo che conoscevamo bene, ma che oggi può respirare con una luce e una profondità inedite.