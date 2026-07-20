Il Dottor Destino si rivela nel primo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday

Disney e Marvel Studios hanno diffuso il primo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, il nuovo capitolo cinematografico sugli eroi più potenti della Terra diretto dai fratelli Joe Russo e Anthony Russo. Lo potete vedere di seguito.
La pellicola, che uscirà nelle sale USA il 18 dicembre 2026 e in quelle italiane il 16, vede nel cast Vanessa Kirby, Chris Hemsworth; Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romjin, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal e Robert Downey jr.