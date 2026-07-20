Verso San Diego, la seconda chance di Nova

San Diego Comic-Con

Quando leggerete queste righe mancheranno solo pochi giorni all’inizio di quello che è, ormai da anni, uno degli eventi più importanti dell’estate: il San Diego Comic-Con.

Dopo l’assenza dello scorso anno, i Marvel Studios si apprestano a tornare per dare il via alla lunga campagna promozionale di Avengers: Doomsday, pellicola che probabilmente monopolizzerà la kermesse grazie alla diffusione del primo trailer ufficiale. Per aumentare ancora di più l’attesa attorno al quinto capitolo dedicato agli eroi più potenti della Terra, nei giorni scorsi è trapelata l’indiscrezione che la major si starebbe muovendo in largo anticipo per il lancio delle prevendite, una mossa inaspettata e inusuale a Hollywood, visto che di solito questa fase viene promossa a poche settimane dall’uscita nelle sale di un determinato film.

È probabile che la dirigenza Marvel stia pensando di sfruttare appieno l’evento di San Diego e in contemporanea l’uscita nelle sale, pochi giorni dopo, di Spider-Man: Brand New Day, che conterrà al suo interno una sequenza post-credits collegata a Doomsday. Ma non solo.

Evidentemente la major sta anche giocando di anticipo rispetto a quella che sarà la principale pellicola concorrente in uscita nel medesimo giorno, ovvero Dune – Parte 3 di Denis Villeneuve, su cui la Warner Bros. sta già costruendo una campagna promozionale decisamente molto forte, complice anche il nuovo, bellissimo e inquietante trailer uscito pochi giorni fa.

Al momento in cui scriviamo non sappiamo ancora se le prevendite saranno effettivamente lanciate il 20 luglio, ma se così dovesse essere si tratterebbe di una mossa strategica che romperebbe gli schemi, oltre che alimentare una corsa al biglietto che metterebbe preventivamente al sicuro il film Marvel Studios. Dopotutto, la pellicola è non solo uno dei prodotti più attesi da tempo, ma certamente la principale scommessa per rilanciare il Marvel Cinematic Universe.

Tutto molto fumoso, invece, per quanto riguarda i DC Studios. La major non sarà presente in maniera ufficiale come ha fatto lo scorso anno, mantenendo una esigua presenza solo per presentare la nuova serie Lanterns, replicando la medesima strategia della precedente edizione con Peacemaker. Visto però il flop di Supergirl sarebbe stato forse meglio usare l’evento per rilanciare in qualche modo il DC Universe, soprattutto se vi è un film molto atteso come Man of Tomorrow in lavorazione, di cui si sarebbe potuta mostrare qualche piccola anteprima. È possibile comunque che questo non sia fattibile a causa degli impegni di James Gunn sul set, il quale probabilmente aspetterà i prossimi mesi e il prossimo Comic-Con per fare le cose in grande. Resta comunque la sensazione di una occasione sprecata da un certo punto di vista.

Nova

Sono passati ormai quattro anni da quando i Marvel Studios annunciarono un progetto sull’alter ego di Richard Rider. Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti. Dal coinvolgimento iniziale dello sceneggiatore di Moon Knight, Sabir Pirzada, per quella che sarebbe poi dovuta essere una serie per la piattaforma Disney Plus, fino alla scelta di Ed Bernero come showrunner e alla definitiva cancellazione avvenuta lo scorso anno, in seguito alla riorganizzazione effettuata nel settore produzione e sviluppo.

Il progetto comunque non aveva mai ricevuto un effettivo via libera e non era mai andato avanti in maniera decisa, anche perché fu evidenziato che i Marvel Studios avevano altre priorità. Ora, Nova rinasce e punta deciso sul grande schermo, probabilmente per riprendere non solo quel lato cosmico del MCU che da Guardiani della Galassia Vol. 3 non è stato più sviluppato in maniera concreta nonostante il recente film sui Fantastici Quattro, ma anche per recuperare alcuni elementi narrativi che proprio il primo capitolo di quel franchise aveva introdotto (i Nova Corps, appunto) salvo poi essere dimenticati. È possibile che ora la major punti con forza non solo a rilanciare il lato cosmico, ma anche a riconfigurare l’organizzazione intergalattica di cui nei fumetti fa parte il protagonista.

L’ultima volta infatti che sentimmo parlare dei Nova Corps nel Marvel Cinematic Universe fu in Avengers: Infinity War, quando Thanos stesso ammise di avere quasi distrutto il pianeta Xandar e decimato l’organizzazione della polizia galattica. È possibile che Michael Waldron possa partire da quel presupposto per la versione cinematografica del personaggio, quale che sia. Nonostante sia possibile che i Marvel Studios infatti vadano sul sicuro e puntino su un personaggio con un background più solido alle spalle quale è Richard Rider, non è da escludere a priori che il Nova cinematografico possa anche essere la recente versione di Sam Alexander, creata da Jeph Loeb e Ed McGuinness.

Detto questo, restano da parte nostra le medesime convinzioni sul possibile franchise che esprimemmo quattro anni fa, in attesa di più dettagli nei prossimi mesi.

Spider-Man: Brand New Day

Continua, ormai a pochi giorni dal debutto nelle sale, la campagna promozionale del quarto capitolo cinematografico dell’arrampicamuri. Nei giorni scorsi la BMW ha lanciato un nuovo spot incentrato sulla nuova BMW iX3 50 xDrive, auto che vedremo anche all’interno della pellicola con Tom Holland.

Nel frattempo, McDonald’s sta lanciando una nuova linea di materiale promozionale e giocattoli ispirati al film. Questa include clip per sacchetti con immagini di Spider-Man, tra cui la sua maschera, il costume e il logo del ragno. Inoltre, la catena propone un nuovo libro legato al film, completo di informazioni per i fan più attivi.

Altra iniziativa particolare, che segue lo speciale spot con Lionel Messi, è quella che vede protagonista l’ex capitano della Roma e attaccante della Nazionale Francesco Totti attraverso uno spot legato alla campagna marketing della pellicola.

Samsung, che da alcune settimane porta avanti una collaborazione con Sony sul film, ha lanciato nei giorni scorsi un nuovo spot riguardante Samsung Galaxy che vede protagonista l’attore Jacob Batalon, che interpreta il ruolo di Ned Leeds nel franchise.

Diretto dal regista nominato agli Emmy, ex collaboratore della Marvel e acclamato scenografo Kasra Farahan, lo spot presenta al suo interno anche dei simpatici easter egg.