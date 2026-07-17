Rayna di Leviathan Labs arriva anche in Italia

Comunicato stampa
Grazie al supporto ricevuto durante la campagna di crowdfunding su Verkami e al raggiungimento del 50% dell’obiettivo, Rayna: La Regina Bastarda è ora disponibile anche in edizione italiana, pubblicata da Leviathan Labs, e i lettori italiani possono scegliere la propria edizione e sostenere direttamente la pubblicazione di questa opera fantasy a fumetti.
Chi è Rayna?
In un mondo dominato dalla guerra, dall’ambizione e dal tradimento, Rayna è una giovane donna costretta a lottare per conquistare il proprio destino. Considerata una bastarda e privata di ciò che le spetterebbe di diritto, deve affrontare re, mercenari e antiche minacce in un viaggio che mette alla prova il suo coraggio e cambia per sempre il futuro del suo regno.
Creata da Ryan Cummins e Stan Yak, Rayna: La Regina Bastarda è una saga di dark fantasy che fonde azione, intrighi politici e sword & sorcery.
La campagna prevede una serie di ricompense:
- Edizione Digitale
Per i lettori che vogliono leggere subito Rayna e sostenere il progetto in formato digitale.
- Edizione Regular
L’edizione standard di Rayna: La Regina Bastarda, disponibile in italiano e in spagnolo.
- L’Arte di Rayna
Un volume dedicato ai concept, alle illustrazioni e al dietro le quinte della creazione dell’universo di Rayna.
- Portfolio dell’Artista
Una raccolta di stampe e illustrazioni dedicate ai collezionisti e agli amanti dell’arte del fumetto.
- Variant Cover
Un’edizione speciale pensata per chi desidera una copia esclusiva della campagna.
- Collezione Limitata
Una ricompensa premium che raccoglie contenuti esclusivi realizzati appositamente per i sostenitori.
- Variant Cover esclusiva di Massimiliano Veltri
Realizzata in esclusiva per Leviathan Labs Italia, questa copertina sarà disponibile durante la campagna Verkami e successivamente soltanto attraverso lo store online di Leviathan Labs Italia.
- Pack completo Leggendario
Per coloro che desiderano vivere l’universo di Rayna senza rinunciare a nessun contenuto esclusivo della campagna.
- Collezione Maestra
La ricompensa più prestigiosa della campagna, dedicata ai collezionisti che vogliono avere tutto ciò che è stato creato per Rayna.
- Pack Librerie
Per le fumetterie, le librerie specializzate e i rivenditori è stato pensato un pacchetto dedicato.