Rayna di Leviathan Labs arriva anche in Italia

Comunicato stampa

Grazie al supporto ricevuto durante la campagna di crowdfunding su Verkami e al raggiungimento del 50% dell’obiettivo, Rayna: La Regina Bastarda è ora disponibile anche in edizione italiana, pubblicata da Leviathan Labs, e i lettori italiani possono scegliere la propria edizione e sostenere direttamente la pubblicazione di questa opera fantasy a fumetti.

Chi è Rayna?

In un mondo dominato dalla guerra, dall’ambizione e dal tradimento, Rayna è una giovane donna costretta a lottare per conquistare il proprio destino. Considerata una bastarda e privata di ciò che le spetterebbe di diritto, deve affrontare re, mercenari e antiche minacce in un viaggio che mette alla prova il suo coraggio e cambia per sempre il futuro del suo regno.

Creata da Ryan Cummins e Stan Yak, Rayna: La Regina Bastarda è una saga di dark fantasy che fonde azione, intrighi politici e sword & sorcery.

La campagna prevede una serie di ricompense: