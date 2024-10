Le novità di ottobre di Gaijin

Comunicato stampa

Due tra i webtoon più famosi arrivano in Italia come libri cartacei pubblicati da Gaijin, l’etichetta di ReNoir Comics dedicata al global manga.

The Horizon è un titolo che spicca nel panorama del fumetto online coreano per il suo taglio autoriale, i disegni quasi monocromi, le tematiche forti e i lunghissimi silenzi, caratteristiche che l’hanno portato a essere candidato nel 2024 agli Eisner Awards come Miglior fumetto asiatico.

Get Schooled, invece, racconta in modo inedito il problema del bullismo e della crisi del sistema scolastico, mettendo in scena uno speciale corpo di insegnanti con la missione di riportare ordine nelle scuole, contro studenti violenti, insegnanti prepotenti e dirigenti corrotti.

I primi volumi delle due serie saranno disponibili in fumetteria, libreria, sugli shop online e su www.renoircomics.it dal 2 ottobre 2024.

Inoltre saranno in distribuzione i nuovi capitoli di due serie in corso, Il druido di Seoul Station e Cos’è che non va con la segretaria Kim?.

La disegnatrice di quest’ultimo, Myeongmi Kim, sarà inoltre presente a Lucca Comics & Games 2024, per incontri con il pubblico e con la stampa e edizioni speciali dei suoi fumetti che verranno svelate prossimamente.

The Horizon #1 (di 3)

Jung Ji Hun

In un mondo in cui tutto è andato distrutto, un ragazzo trova il cadavere di sua madre insieme a mille altri corpi. L’unico modo che ha per sopravvivere è abbandonare la città ormai morta in compagnia di una ragazza altrettanto sola. Tutto quello che possono fare è viaggiare senza meta. Ma se gli adulti sono a pezzi e la disperazione dilaga, per quanto tempo riusciranno ad andare avanti?

Traduzione di Valerio Stivè

376 pagine, brossurato con alette, colori – 14,90 €

ISBN 9791256040124

Get Schooled #1 (di 3)

Yongtaek Chae e Garam Han

In una Corea in cui è diventato impossibile garantire l’ordine negli istituti scolastici, il governo crea un corpo di educatori con permessi speciali per risolvere la situazione. Hwa-Jin Na è il primo di loro, un insegnante specializzato nella lotta al bullismo… anche con metodi poco ortodossi.

Traduzione di Antonio David Alberto

280 pagine, brossurato con alette, colori – 14,90 €

ISBN 9791256040056

Cos’è che non va con la segretaria Kim? #4 (di 6)

Jeong Gyeong Yun, Kim Myeongmi

La segretaria Miso Kim è stata al fianco del vicepresidente Youngjun Lee per nove anni… fino a quando non si è improvvisamente licenziata! La sua decisione inaspettata spiazza Youngjun. Dopotutto, cosa potrebbe desiderare di più nella vita rispetto a quel lavoro? Così, quando Miso gli rivela che se ne sta andando per vivere finalmente la sua vita e trovare l’amore, lui si impegna a dimostrare di essere il miglior partito, a qualunque costo, per convincerla a restare!

Finalmente è scoppiato l’amore tra Miso e Youngjun: ma come fare a far crescere la loro relazione tenendola segreta ai colleghi? Intanto, il mistero del rapimento di Miso si avvicina alla soluzione…

Traduzione di Giulia Beffa

280 pagine, brossurato con alette, colori – 14,90 €

ISBN 9791256040179