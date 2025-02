Le novità dal LeviathanVerse

Comunicato stampa

Leviathan Labs presenta due novità legate al proprio universo di supereroi chiamato LeviathanVerse: la conclusione della prima run di Iron Ace con il sesto albo in uscita e la raccolta in volume della prima stagione di Baron Savitch.

Iron Ace #6

La battaglia finale è qui! Il giovane Oliver, l’eroe che i lettori hanno seguito nella sua discesa nell’oscurità, è pronto a fare i conti con i traditori che hanno sterminato la sua famiglia. La conclusione della prima run della serie segna il culmine di una storia di redenzione e potere. Grazie all’armatura leggendaria di Pellinore, Oliver ha finalmente il potere di distruggere chiunque si metta sulla sua strada. È tempo di scoprire se la sua ricerca di conferme sarà la sua salvezza… o la sua dannazione.

Iron Ace #6

Massimo Rosi, Giacomo Pilato, Mauro Gulma

Leviathan Labs, 2025

36 pagine, spillato, colori – 4,80 €