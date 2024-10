Le novità autunnali di Allagalla Editore in libreria

Comunicato stampa

La casa editrice Allagalla presenta le sue due novità autunnali da libreria, due recuperi di altrettanti grandi maestri del fumetto italiano.

Piper Maiopi

Luciano Bottaro

Dopo Fort Express, Allagalla ripropone un’altra serie western di Luciano Bottaro, quella dedicata allo Sceriffo Maiopi, un personaggio altrettanto stravagan­te e simpatico. Le storie, comiche e surreali, vedono come pro­tagonista il difensore della legge di una fantasiosa cittadina, Mortadel City. Maiopi ha però un problema: è affetto da miopia acuta, cosicché non sorprende ve­derlo puntare la pistola contro un cactus, scambiandolo per un fuorilegge, oppure saltare sulle spalle di un cow­boy, pensando di montare in sella al suo cavallo Boby.

Accanto allo sceriffo agiscono altri personaggi altret­tanto irresistibili, come l’assistente di evidenti origini scozzesi, Mac Namara, sordo come una campana, o banditi dai nomi pittoreschi come Slim Bai-Bai e Gioe Ciccher, o ancora la tribù degli indiani Salamou, guidati dal Grande Capo Tacchino Freddo.

Le sedici avventure di Piper Maiopi, mai più ristampa­te dagli anni Sessanta, sono riproposte integralmente con i colori originali dell’epoca, affiancate da alcune illustrazioni inedite e da gags nuove realizzate da Bottaro negli anni Novanta.

Testi introduttivi di Annabella Bottaro e Alberto Be­cattini.

312 pagine, brossurato, bianco e nero/colori – 25,00 €

ISBN: 9788896457757

Baffo Bandito

Giancarlo Tonna

Dopo i best sellers targati Luciano Bottaro, è la volta della ri­stampa integrale di Baffo Bandito firmata Giancarlo Tonna. 14 storie esplosive nel tipico stile dell’autore tortonese, tutte tratte da tavole originali, pubblicate nel 1972 dal Corriere dei Piccoli, più diversi inediti.

Il protagonista è un buffo fuorilegge che non riesce mai a portare a termine le sue malefatte. Ad affiancarlo nelle sue peripezie dal ritmo indiavolato, il piccolo Martin, sorta di figlio adottivo e la sua recalcitrante cavalcatu­ra, Plump Cavallo, oltre alla tipica fauna fauna western, compreso un irreprensibilmente comico Wyatt Earp.

A completare volume in modo davvero speciale, due storie viste pochissimo di Lupo Camillo, forse il perso­naggio più noto di Tonna, e oltre 20 pagine di omaggi tributati all’artista scomparso nel 2023 da colleghi ed estimatori delle più diverse estrazioni e tendenze. Nomi eccellenti come Giuseppe Palumbo, Massimo Giacon, Sandro Dossi, Stefano Zattera, Spugna, Lorenzo Mò e molti altri.

224 pagine, brossurato, bianco e nero – 20,00

ISBN: 9788896457764