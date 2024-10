Le novità Allagalla a Lucca Comics & Games 2024

Comunicato stampa

Quest’anno Allagalla editore festeggia a Lucca Comics & Games 2024 due centenari, quello di Renato Polese (27 aprile 1924) e quello di Nevio Zeccara (1 dicembre 1924), con due libri che pubblicano per la prima volta in volume opere uscite in precedenza solo su rivista. Polese è autore dei disegni di Safari, la prima serie a fumetti scritta da Claudio Nizzi e pubblicata sul Vittorioso tra il 1963 e il 1966.

Nizzi è anche sceneggiatore della riduzione a fumetti del romanzo di Jules Verne Robur il conquistatore (1886), disegnata da Zeccara nel 1984 per il Giornalino.

Un altro recupero importante è quello della fortunata serie comica Vita da cani, scritta da Tiziano Sclavi e disegnata da Gino Gavioli sempre per il Giornalino. Se Sclavi è un autore costantemente ristampato anche al di fuori della sua produzione bonelliana (Allagalla ha proposto, recentemente, il suo adattamento di La banconota da un milione di sterline e la serie poliziesca Steve Vandam), è da molto che Gavioli manca dagli scaffali delle librerie. Lo stile garbato del delizioso disegnatore di favole e l’umorismo surreale del geniale sceneggiatore hanno dato forma, per otto anni (dal 1984 al 1992), a una delle serie più esilaranti del fumetto italiano.

Di carattere storico-avventuroso è il quarto recupero: I due del Sudan, pubblicata su il Giornalino nel 1990 e mai ristampata, è una saga avventurosa ambientata nell’Africa coloniale di fine Ottocento, scritta da un vero maestro della Nona Arte, Mino Milani, e disegnata da Stelio Fenzo. Un’opera drammatica e incalzante, storicamente accurata, che racconta un mondo e personaggi poco visti non solo nel fumetto, ma anche in generale nella cultura popolare del nostro paese.

Safari

Claudio Nizzi, Renato Polese

Safari raccoglie per la prima volta in volume la prima serie scritta dallo sceneggiatore Claudio Nizzi, realizzata negli anni Sessanta per il Vittorioso. Il protagonista, Bill Holden, guida di spedizioni di caccia e cacciatore egli stesso, si muove nei territori e nelle riserve dell’Africa equatoriale e tropicale, soprattutto nei dintorni di Nairobi, con il suo aiutante Boko e con la scimmietta Betty, compagni d’avventure per l’intera serie. Molte storie della serie alludono a fatti dell’attualità di allora, addirittura rivelandosi presagi di eventi, di tensioni, di drammi, di problematiche geopolitiche ed etno-tribali che sono ancora di tremenda attualità al giorno d’oggi. Disegnatore della saga è Renato Polese, allora un veterano della rivista. Questa edizione ripropone le pagine del Vittorioso con la loro colorazione originale, dopo un lungo e accurato lavoro di restauro. Il volume vuole anche celebrare il centenario del prolifico disegnatore, nato a Roma nel 1924.

212 pagine, cartonato, colori – 35,00 €

ISBN: 9788896457801

Robur il conquistatore

Claudio Nizzi, Nevio Zeccara

L’adattamento del romanzo di Jules Verne Robur il conquistatore è realizzato da Claudio Nizzi appositamente per Nevio Zeccara, disegnatore molto a suo agio con aeroplani e astronavi. Il romanzo, pubblicato nel 1886, prende le mosse dalle teorie sul “più pesante dell’aria”, ovvero il volo di velivoli realizzati secondo principi di dinamica applicati a superfici alari in movimento o in rotazione. In questa trasposizione, le competenze tecniche di Zeccara rendono perfettamente la fanta-ingegneria verniana, così come Nizzi sa cogliere al meglio l’intento dell’autore, che contemporaneamente celebra l’avanzamento tecnico-scientifico e mette in guardia l’umanità da un uso irresponsabile di tali conquiste. Questo volume, il secondo che Allagalla dedica a Zeccara nel 2024 dopo Storie di H.P. Lovecraft, celebra il grande disegnatore nell’anno del centenario della nascita, e contiene un approfondimento a opera di Fabrizio Foni e Claudio Gallo, tra i massimi esperti in Italia di letteratura popolare.

76 pagine, cartonato, colori – 22,00 €

ISBN: 9788896457788

Vita da cani

Tiziano Sclavi, Gino Gavioli

Raccolta per la prima volta integralmente in volume, la serie Vita da cani, apparsa originariamente su il Giornalino tra il 1984 e il 1992, rappresenta la più importante delle collaborazioni tra lo sceneggiatore Tiziano Sclavi e il disegnatore Gino Gavioli.

Il contrasto tra la comicità esplosiva (quasi slapstick) di Sclavi, naturalmente portato all’umorismo surreale, e la delicatezza del tratto di Gavioli, delizioso disegnatore di favole dallo stile garbato, rendono le brevi storie irresistibili. Protagonisti sono ovviamente alcuni cani, perlopiù randagi, in una città in cui le figure umane sono quasi del tutto assenti. Il volume rappresenta una riscoperta importante, sia per chi ama il lato più farsesco della produzione di Sclavi (magari quello degli albetti dedicati a Groucho un tempo allegati agli speciali di Dylan Dog), sia per gli estimatori del grande Gino Gavioli, da tempo assente sugli scaffali delle librerie e ora finalmente ristampato. Completano il volume un’introduzione di Tiziano Sclavi, un ricordo di Claudio Nizzi e un approfondimento a cura di Dino Aloi.

228 pagine, cartonato, colori – 35,00 €

ISBN: 9788896457771