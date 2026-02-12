“Le grandi avventure dell’uomo” di Micheluzzi in libreria per Edizioni NPE

12 Febbraio 2026
di
Edizioni NPE porta in libreria "Le grandi avventure dell'uomo", un viaggio tra alcuni importanti eventi storici attraverso tredici racconti a fumetti.
Le grandi avventure dell'uomo thumb

Comunicato stampa

Le grandi avventure dell'uomo coverDal 13 febbraio 2026 sarà disponibile in libreria Le grandi avventure dell’uomo. Pubblicato da Edizioni NPE, il volume propone tredici racconti a fumetti autoconclusivi realizzati a metà degli anni Settanta da Attilio Micheluzzi per il Corriere dei Ragazzi.

Le vicende  storiche belliche e umane descritte nei vari 13 episodi raccolti vedono ai testi Mino Milani e altri sceneggiatori come Alfredo Castelli, Paolo Maltese e Mauro Moretti
Dalla Battaglia d’Inghilterra al deserto nordafricano, dalle rotte del Pacifico ai movimenti silenziosi dei sommergibili, l’antologia ripropone le storie in ordine cronologico, permettendo anche di seguire la maturazione dello stile di Micheluzzi. 

Il volume, il diciottesimo nella collana che l’editore dedica all’architetto-fumettista, è aperto da una introduzione scritta da Claudio Ferracci.

Le grandi avventure dell’uomo
AA.VV. e Attilio Micheluzzi
Edizioni NPE, 2026
160 pagine, cartonato, colori e bianco e nero – 19,90 €
ISBN: 9788836273003

la redazione

la redazione

Rivista amatoriale online di informazione, critica, approfondimento e divulgazione sul fumetto.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli