“Le grandi avventure dell’uomo” di Micheluzzi in libreria per Edizioni NPE

Comunicato stampa

Dal 13 febbraio 2026 sarà disponibile in libreria Le grandi avventure dell’uomo. Pubblicato da Edizioni NPE, il volume propone tredici racconti a fumetti autoconclusivi realizzati a metà degli anni Settanta da Attilio Micheluzzi per il Corriere dei Ragazzi.

Le vicende storiche belliche e umane descritte nei vari 13 episodi raccolti vedono ai testi Mino Milani e altri sceneggiatori come Alfredo Castelli, Paolo Maltese e Mauro Moretti.

Dalla Battaglia d’Inghilterra al deserto nordafricano, dalle rotte del Pacifico ai movimenti silenziosi dei sommergibili, l’antologia ripropone le storie in ordine cronologico, permettendo anche di seguire la maturazione dello stile di Micheluzzi.

Il volume, il diciottesimo nella collana che l’editore dedica all’architetto-fumettista, è aperto da una introduzione scritta da Claudio Ferracci.

Le grandi avventure dell’uomo

AA.VV. e Attilio Micheluzzi

Edizioni NPE, 2026

160 pagine, cartonato, colori e bianco e nero – 19,90 €

ISBN: 9788836273003