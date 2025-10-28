Last Flight Out: Sam Hargrave in trattative per adattamento graphic novel Dark Horse

28 Ottobre 2025
di
Il regista di Extraction adatterà per il grande schermo il graphic novel di Marc Guggenheim.
Lastflightout

Deadline informa che il regista Sam Hargrave è in trattative con Apple per dirigere un adattamento del fumetto di Dark Horse, Last Flight Out. Apple Original Films si è aggiudicata il progetto, che secondo alcune fonti si aggira intorno alle sette cifre, e lo svilupperà insieme a Chernin Entertainment.

Tratto dall’omonimo graphic novel di Marc Guggenheim e Eduardo Ferigato, l’adattamento sarà prodotto da Peter Chernin e David Ready di Chernin Entertainment, Mike Richardson e Keith Goldberg Hargrave di Dark Horse Entertainment, mentre lo stesso Guggenheim realizzerà la sceneggiatura.

Il graphic novel è incentrato su un padre e una figlia che cercano di riconciliarsi durante la fine del mondo.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli