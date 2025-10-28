Last Flight Out: Sam Hargrave in trattative per adattamento graphic novel Dark Horse

Deadline informa che il regista Sam Hargrave è in trattative con Apple per dirigere un adattamento del fumetto di Dark Horse, Last Flight Out. Apple Original Films si è aggiudicata il progetto, che secondo alcune fonti si aggira intorno alle sette cifre, e lo svilupperà insieme a Chernin Entertainment.

Tratto dall’omonimo graphic novel di Marc Guggenheim e Eduardo Ferigato, l’adattamento sarà prodotto da Peter Chernin e David Ready di Chernin Entertainment, Mike Richardson e Keith Goldberg Hargrave di Dark Horse Entertainment, mentre lo stesso Guggenheim realizzerà la sceneggiatura.

Il graphic novel è incentrato su un padre e una figlia che cercano di riconciliarsi durante la fine del mondo.