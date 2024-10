Arriva la seconda edizione del B.I.C.A., il Belgioioso Indie Comics Award

Comunicato stampa

Torna il B.I.C.A., il Belgioioso Indie Comics Award: il concorso organizzato da Belgioioso Comics & Games in collaborazione con Mecenate Povero con l’obiettivo di valorizzare il fumetto indipendente italiano, che ha visto come vincitorɜ della prima edizione Tracciato Palestina di Elena Mistrello (Miglior Storia Unica) e Bambinə Matte di Percy il Buio, Samuel Spano, Nova, Dogyorke, F. De Isabella e Giorgia Tucci (Miglior Antologico).

Alla sua seconda edizione, le due categorie si rinnovano con nuovi premi in palio:

● “Miglior storia a fumetti – Categoria Pulli”, dedicato a fumettistɜ esordienti: è previsto un riconoscimento di 500 € in buoni per servizi di stampa online, da usare entro la fine del 2025

● “Miglior storia a fumetti – Categoria Cornacchie”, per fumettistɜ che hanno già una certa esperienza: è previsto un riconoscimento di 500 € in buoni per servizi di stampa online, da usare entro la fine del 2025

I nomi delle categorie fanno riferimento alla mascotte del concorso, la cornacchia BICA, realizzata dalla grafica e illustratrice Giulia Zappa. Per capire a quale categoria candidare il proprio fumetto, la persona interessata a partecipare al concorso dovrà calcolare un proprio punteggio personale, usando il sistema a punti che trova sul sito ufficiale del Belgioioso Comics and Games.

Il B.I.C.A. si rivolge ad autorɜ attivɜ con almeno un’opera a fumetti autoprodotta tra novembre 2023 e novembre 2024. Sono ammessi al concorso solamente storie a fumetti autoprodotte, pubblicate in autonomia e non da case editrici (microeditori compresi). Chi partecipa deve essere autorǝ o co-autorǝ dell’opera candidata (senza eccezioni). Inoltre, non sono ammesse storie che hanno già partecipato al concorso stesso in anni precedenti. Il regolamento completo del concorso è consultabile sul sito ufficiale del Belgioioso Comics and Games.

La valutazione delle opere sarà di competenza della Giuria del B.I.C.A., composta da: La Scimmia Blu, content creator e dilvulgatorǝ di fumetto; Matteo Contin, critico, editor e curatore di Associazione AkaB; Dili, youtuber e creatore del canale L’Altro Fumetto; Giuseppe Lamola, curatore di Gli Audaci e collaboratore di Lo Spazio Bianco; Sara Pavan, autrice di Il potere sovversivo della carta e responsabile area indie & d.i.y. INKitchen di Treviso Comic Book Festival; Lara Maziale, web content creator e social media manager che pubblica post e video su libri e fumetti come Arsnoctis; Maya Quaianni, ricercatrice specializzata in autoproduzioni e organizzatrice del festival Bricòla; Nadia Bordonali, bibliotecaria, co-fondatrice di MalEdizioni e curatrice di mostre ed eventi culturali come Microeditoria del Fumetto.

Per partecipare al concorso, è necessario inviare il proprio fumetto entro martedì 8 ottobre (compreso) tramite il form che trovate sul sito del festival. Per dubbi, è possibile scrivere a mecenatepovero@belgioiosocomics.it.