Lanterns posticipata alla fine dell’estate 2026

La serie DC Studios Lanterns debutterà su HBO e HBO Max alla fine dell’estate del prossimo anno, secondo quanto dichiarato dal CEO Casey Bloys, con la data ufficiale della premiere che sarà annunciata in seguito.
La serie vede le Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart (gli attori Kyle Chandler e Aaron Pierre) mentre vengono coinvolti in un oscuro mistero sulla Terra, indagando su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti. la produzione dello show è iniziata lo scorso febbraio con la realizzazione di otto episodi.
Durante la presentazione agli azionisti del terzo trimestre della Warner, era stato comunicato che Lanterns era prevista per l’inizio del 2026, mentre successivamente erano emerse voci che indicavano il debutto poco dopo l’uscita nelle sale del film Supergirl, a giugno.