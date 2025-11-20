Lanterns posticipata alla fine dell’estate 2026

20 Novembre 2025
di
Il CEO di HBO fornisce nuove indicazioni sul debutto della serie DC Studios.
Lanterns dcuniverse (2)

La serie DC Studios Lanterns debutterà su HBO e HBO Max alla fine dell’estate del prossimo anno, secondo quanto dichiarato dal CEO Casey Bloys, con la data ufficiale della premiere che sarà annunciata in seguito.

La serie vede le Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart (gli attori Kyle Chandler e Aaron Pierre) mentre vengono coinvolti in un oscuro mistero sulla Terra, indagando su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti. la produzione dello show è iniziata lo scorso febbraio con la realizzazione di otto episodi.

Durante la presentazione agli azionisti del terzo trimestre della Warner, era stato comunicato che Lanterns era prevista per l’inizio del 2026, mentre successivamente erano emerse voci che indicavano il debutto poco dopo l’uscita nelle sale del film Supergirl, a giugno.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli