Lanterns da record, oltre 10 milioni di spettatori a livello globale

L’episodio finale di Lanterns, la serie HBO Max/Dc Studios con protagonisti Kyle Chandler e Aaron Pierre ha attirato 10.5 milioni di spettatori a livello globale nei primi tre giorni.
L’episodio ha registrato un incremento del 13% a livello globale rispetto alla premiere della serie, totalizzando 7.2 milioni di spettatori nei soli Stati Uniti, secondo gli ultimi dati di HBO.
La prima stagione ha registrato una media di 19.3 milioni di spettatori globali in costante crescita, confermandosi tra i cinque migliori lanci di serie per la piattaforma. Al suo debutto, Lanterns aveva superato di gran lunga i risultati di diversi show quali The Penguin e IT: Welcome to Derry.