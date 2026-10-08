Lanterns da record, oltre 10 milioni di spettatori a livello globale

8 Ottobre 2026
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Numeri da record per il finale della serie HBO Max sugli eroi del DC Universe.
Lanterns dcuniverse (2)

L’episodio finale di Lanterns, la serie HBO Max/Dc Studios con protagonisti Kyle Chandler e Aaron Pierre ha attirato 10.5 milioni di spettatori a livello globale nei primi tre giorni.

L’episodio ha registrato un incremento del 13% a livello globale rispetto alla premiere della serie, totalizzando 7.2 milioni di spettatori nei soli Stati Uniti, secondo gli ultimi dati di HBO.

La prima stagione ha registrato una media di 19.3 milioni di spettatori globali in costante crescita, confermandosi tra i cinque migliori lanci di serie per la piattaforma. Al suo debutto, Lanterns aveva superato di gran lunga i risultati di diversi show quali The Penguin e IT: Welcome to Derry.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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